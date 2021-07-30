خبراء: السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على "الاختطاف والتهريب"

اعتبر خبراء أمريكيون في الشؤون الأمنية والنووية، أن السياسة الخارجية لطهران، تقوم على ”الاختطاف والتهريب والرشوة“ لأهداف أهمها تعزيز البرنامج النووي الإيراني، منوهين إلى أن هذه السياسة برزت بشكل خاص في الأعوام التي تلت توقيع إيران على الاتفاق النووي مع القوى الغربية عام 2015.

وقال الخبراء في ندوة افتراضية لمعهد ”هدسون“ الأمريكي للدراسات والأبحاث بعنوان ”ملف التهريب والاختطاف والرشوة في إيران“، إن ”طهران عملت على كسب امتيازات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن طريق اختطافها لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية، ثم مساومة هذه الدول للإفراج عن المختطفين إما عن طريق تلقي أموال أو تبادل سجناء إيرانيين في الخارج“.

وأشار الخبراء الأمريكيون في الندوة -التي نقل مجرياتها موقع ”إيران واير“ الإيراني المعارض- إلى أن ”النظام الإيراني يعترف صراحة بالالتفاف على العقوبات الدولية بل ويفتخر بهذا الأمر، ويعمل في الخفاء على تشكيل شبكات من غسل الأموال، فضلا عن أن طهران تتخذ من اختطاف المواطنين الغربيين أداة للضغط على الدول الغربية“.

وقال جاش بلاك وهو أحد أعضاء معهد هدسون، خلال الندوة، إن إيران ”مارست سلوكا تخريبيا ضد الدول الغربية بعد توقيعها الاتفاق النووي، والأهم أن طهران سعت للحصول على قدرات تمكنها من إنتاج أسلحة نووية بحسب وثائق مسربة من أرشيف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية“.

من جهته، أكد الخبير في الجرائم المتعلقة بالتهريب وغسيل الأموال، كينت مكدونالد، أن ”سلوك إيران بعد الاتفاق النووي لم يتغير قط، حيث واصل النظام الإيراني عملياته من اعتقال واختطاف مواطني الدول الغربية، وكان آخرها محاولة اختطاف الصحفية الإيرانية الأمريكية، مسيح علي نجاد“.

واعتبر مكدونالد أن ”مجموع سلوكيات النظام الإيراني تشير إلى عزم طهران على مواصلة سياساتها التخريبية لكي تؤمن مصالحها، وهي المصالح التي ترتبط بالدول الغربية“، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد طهران.

التهريب

وأشار الخبراء المشاركون في الندوة الافتراضية، إلى ”تورط إيران في تهريب المخدرات عن طريق الجماعات والحركات التابعة لها في المنطقة والمعروفة بجماعات الوكالة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني“، لافتين إلى أن أموال هذه العمليات ”تستخدمها إيران في شراء الأسلحة والتقنيات المعنية ببرنامجها النووي“.

وأشار الخبير في الشأن النووي والمساعد السابق لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولي هاينونن، إلى ما وصفها بـ“مساعي إيران للحصول على معدات خاصة بالأنشطة النووية عبر أسواق التهريب، وكذلك عن طريق ما يعرف بالهندسة العكسية والتي تعمل على إيجاد تغييرات في مواد ما لتحويلها إلى مواد أخرى تدخل في الصناعة النووية“.

وأضاف هاينونن أن ”النظام الإيراني سعى طيلة السنوات الأخيرة للحصول على التقنيات والمعلومات الخاصة بالمجال النووي، وذلك عبر وسائل عدة منها عمليات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات الأبحاث الناشطة في الصناعة النووية“.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، حيث اتهمت إدارة ترامب، طهران، بمواصلة الأنشطة النووية وخرق بنود الاتفاق، لا سيما المعنية بمعدل تخصيب اليورانيوم.

ويوم الأربعاء، نقل موقع ”إيران إنترناشيونال“ تقريرا لمؤسسة ”عبدالرحمن برومند“ لحقوق الإنسان، أكد أن النظام الإيراني ”له باع طويل في قتل واختطاف الإيرانيين في الخارج“.

ورصدت المؤسسة في تحقيقاتها المستمرة ”أكثر من 540 إيرانيا ينسب اغتيالهم أو اختطافهم الناجح إلى النظام الإيراني“.

وأشار التقرير إلى أحدث محاولة للنظام الإيراني لخطف الصحفية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، المقيمة في الولايات المتحدة.

ومن بين أشهر عمليات الاختطاف الإيرانية، اختطاف الصحفي المعارض روح الله زم من العراق، في عام 2019، وإعدامه في إيران في ديسمبر 2020.