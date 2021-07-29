القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان على كبرى مدن غرب البلاد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

صدّت القوات الأفغانية، الخميس، هجوما شنته حركة طالبان في محيط هرات، كبرى مدن غرب أفغانستان وثالث كبرى مدن البلاد من حيث عدد السكان، والواقعة قرب الحدود الإيرانية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ومؤخرا سيطرت طالبان على مناطق عدة في ولاية هرات وعلى معبرين حدوديين فيها، هما ”إسلام قلعة“، نقطة العبور الرئيسية مع إيران، و“تورغندي“، نقطة العبور مع تركمانستان.

وقال المتحدّث باسم حكومة الولاية جيلاني فرهد إن ”مقاتلي طالبان شنوا الليلة الماضية هجمات قرب مدينة هرات، خصوصا في منطقة غزارة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب من وسط مدينة هرات، عاصمة الولاية البالغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة“.

ووقعت معارك أخرى في منطقة ”كرخ“ المحاذية لـ“هرات“ شرقا.

وأضاف المتحدث: ”لحسن الحظ صدت قوات الأمن الأفغانية هجماتهم“، موضحا أن منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة.

وأفادت وكالة ”فرانس برس“ بأن وحدات من القوات الأفغانية وأخرى من ميليشيات تابعة لإسماعيل خان، زعيم الحرب النافذ والمناوئ لطالبان، انتشرت حول هرات.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة مقتل أربعة عناصر في قوات الأمن الأفغانية، في معارك وقعت على بعد نحو خمسة كيلومترات من أطراف المدينة.

وأضاف المتحدث أن ما بين 30 و40 من مقاتلي طالبان قتلوا في المنطقتين اللتين شهدتا المعارك.

وإسماعيل خان زعيم حرب أفغاني مخضرم قاتل قوات الاحتلال السوفياتية، وساعدت ميليشياته القوات الأمريكية في الإطاحة بطالبان عام 2001، بعدما رفضت الحركة تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن للولايات المتحدة إثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وكان خان تعهد، مطلع تموز/ يوليو الجاري، مقاتلة طالبان والتصدي لتقدمهم الميداني في ولاية هرات التي تعد معقلا له.

وقال خان: ”سنذهب قريباً جداً إلى الجبهات الأمامية، وبعون الله نقوم بتغيير الوضع“.

وفي مطلع أيار/ مايو، شنت طالبان هجوما واسع النطاق ضد القوات الأفغانية، بالتزامن مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وفي غضون 3 أشهر سيطر مقاتلو الحركة المتشددة على مساحات ريفية شاسعة، في مواجهة قوات أفغانية لم تُظهر إلى الآن مقاومة فعلية.