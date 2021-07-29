مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تزور إثيوبيا في مهمة بشأن تيجراي‎

ترسل واشنطن ”سامانثا باور“، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى إثيوبيا، الأسبوع المقبل، في حين تحذر من إجراءات عقابية إذا لم تصل المساعدات إلى إقليم تيجراي، حيث يُعتقد بأن مئات الآلاف يواجهون مجاعة.

وأفاد بيان بأن باور ستتوجه إلى السودان وإثيوبيا خلال الفترة من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، في إطار مسعى دبلوماسي جديد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات تطهير عرقي في الإقليم، وآمال بإجراء مفاوضات بين الحكومة وقوات تيجراي لحل الصراع.

وقال مسؤول بارز من الوكالة إن باور من المقرر أن تجتمع مع مستشار الأمن القومي الإثيوبي، وتأمل في لقاء رئيس الوزراء أبي أحمد.

وتأمل واشنطن في أن تتوصل إلى اتفاق بشأن ضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي دون عائق.

وقال المسؤول: ”ستكون هناك في اعتقادي إجراءات عقابية مستمرة ما دمنا غير قادرين على الوصول إلى هذه المجتمعات“.

وتنفي الحكومة الإثيوبية إعاقة وصول المساعدات الغذائية.

وكان متحدث باسم إقليم عفر الإثيوبي قال، في وقت سابق، إن قوات من إقليم تيجراي الشمالي شنت هجمات في أراضي عفر، فيما يمثل توسيعا لنطاق الصراع الدائر منذ ثمانية أشهر، ليشمل منطقة لم تشهد اشتباكات من قبل.

وقال أحمد كلويتا المتحدث باسم عفر إن مقاتلين من تيجراي عبروا إلى الإقليم يوم السبت، وإن قوات الإقليم وميليشيات متحالفة معها لا تزال تشتبك معهم، اليوم الإثنين.

وأضاف أن قوات الجيش الاتحادي الإثيوبي ”في طريقها الآن وسنتعاون معها في القضاء“ على قوات تيجراي.

كما حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من سعي قوى معادية لبلده إلى زرع التفرقة داخله، وتعهد بالقضاء على ”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي“ المتمردة.

وتعهد رئيس الحكومة الإثيوبية بالقضاء على ”الجبهة الشعبية“، قائلا: ”عندما نعمل على اجتثاث الأعشاب الضارة نفعل كل ما بوسعنا لعدم الإضرار بالقمح“.

كما وجهت منظمة العفو الدولية اتهاما للسلطات الإثيوبية لاعتقالها تعسفيا العشرات من التيغرانيين في أديس أبابا وأماكن أخرى، منذ أن استعاد المتمردون السيطرة على عاصمة هذه المنطقة التي تشهد حربا مدمرة.