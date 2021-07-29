بلينكن: المحادثات النووية لا يمكن أن تستمر "إلى ما لا نهاية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، من أن المفاوضات الهادفة لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني ”لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية“، وذلك غداة إلقاء المرشد الأعلى الإيراني خطابًا صارمًا جدًا“.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى الكويت إن ”الكرة في ملعب إيران“.

وبدأت الولايات المتحدة وإيران، في نيسان/أبريل، محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية فيينا، عبر الدول الأطراف الأخرى في الاتفاق الدولي المبرم، العام 2015، والذي من شأنه أن يمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية.

وتهدف هذه المحادثات إلى إنقاذ الاتفاق الذي سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منه بشكل أحادي العام 2018.

وردًا على الانسحاب الأمريكي، قامت إيران، اعتبارًا من العام 2019، بالتراجع تدريجيًا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الدولي.

وأكد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أنه مستعد للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران إلى احترام القيود على برنامجها النووي.

وصرح بلينكن، الخميس، قائلًا: ”لقد أثبتنا بوضوح حسن نيتنا وإرادتنا للعودة إلى الاحترام المتبادل للاتفاق“.

وأكد أن ”إيران هي التي يجب أن تتخذ قرارًا“، مضيفًا: ”سنرى ما إذا كانت مستعدة لتتخذ القرارات اللازمة“. وحذّر من أن ”المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية“.

وتبدو المفاوضات متعثرة حتى تسلّم الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي مهامه، مطلع شهر آب/أغسطس.

ورأى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء، أن التجربة أثبتت أن ”الثقة بالغرب لا تنفع“.

وأشار خامنئي إلى أن واشنطن تربط عودتها للاتفاق بمباحثات لاحقة تطال الصواريخ الإيرانية، وقضايا إقليمية، في حين أن طهران أكدت مرارًا رفضها إدراج أي قضايا غير نووية في الاتفاق.

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أعلن، في العام 2018، خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال آنذاك: ”هذا ليس اتفاقًا، وأمريكا لا تستطيع تنفيذه أو العمل به“، مضيفًا أن ”هذا الاتفاق لم يجلب السلام والهدوء“.

فيما أعلنت فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، أنها تأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاولة إقناعه بالبقاء.