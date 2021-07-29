"مستنسخة من الصين".. "مراسلون بلا حدود" تدين خطة تقييد الإنترنت في إيران

قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن الخطة التي وافق عليها البرلمان الإيراني لتقييد حرية الإنترنت تستند إلى طريقة الرقابة في الصين، موجهة انتقادات للخطة.

ونددت المنظمة بقيام البرلمان الإيراني بالتصويت على مشروع قانون أطلق عليه ”خطة حماية المستخدمين في الفضاء الإلكتروني“ بهدف تقييد حركة الإنترنت، بحسب موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على ”تويتر“ باللغة الفارسية: ”تمت الموافقة على خطة حماية المستخدمين في الفضاء الإلكتروني، اليوم، من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، استنادا إلى طريقة الرقابة في الصين“، مضيفة أن ”هذه الخطة تهدف إلى منع الوصول إلى الشبكات الاجتماعية والإنترنت تماما“.

وكان البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، صوت أمس الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون بعنوان ”حماية حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي“، لتقييد الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بالاعتماد على المادة 85 من الدستور الإيراني.

وقد صوت لصالح هذا القانون 121 نائبا في جلسة مغلقة، فيما عارضه 74 نائبا، بينما امتنع تسعة نواب عن التصويت، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وتسمح المادة 85 من الدستور الإيراني للبرلمان بمنح صلاحياته التشريعية إلى اللجان البرلمانية في الحالات العاجلة، لسن قوانين معينة وتمريرها دون الحاجة لإخضاعها للتصويت العام، وسيتم تنفيذ هذه القوانين على أساس تجريبي لفترة يحددها البرلمان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنه ”بعد حصول مشروع تقييد الإنترنت على موافقة أغلبية الأعضاء، تم إحالته إلى لجنة الثقافة البرلمانية لإجراء تعديلات عليه، دون إحالته للتصويت العام من قبل البرلمان، وبعد ذلك يتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، وفي حال الموافقة عليه، سيتم تنفيذه على أساس تجريبي.

و“مراسلون بلا حدود“، هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، وتتخذ من باريس مقرا لها.

وتدعو المنظمة بشكل أساسي إلى حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، وتتمتع المنظمة بصفة مستشار لدى الأمم المتحدة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصفت منظمة ”فريدوم هاوس“ الصين بأنها ”الدولة الأسوأ في مجال حرية الإنترنت في العالم، للعام السادس على التوالي“.

ووافق رئيس البرلمان، السياسي المتشدد محمد باقر قاليباف على تطبيق المادة 85 من الدستور الإيراني.

وقال نواب إيرانيون، إنه ”في حال تمرير هذه الخطة من قبل مجلس صيانة الدستور سيتم تنفيذها بشكل تجريبي لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات“.

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في رسالة على صفحته على ”إنستغرام“، إن البرلمان لا يسعى لحجب ”إنستغرام“ و“واتساب“.

ويتخوف الإيرانيون في المستقبل من تشديد الرقابة على الإنترنت وفرض قيود على عمل منصات التواصل الاجتماعي بموجب هذه الخطة، التي طالما دعا إليها التيار المتشدد من قبل.

وتحجب إيران المنصات الاجتماعية الأخرى، مثل ”فيسبوك“ و“تويتر“ و“تلغرام“، وغيرها من المنصات والمواقع الإلكترونية.