تقرير: إيران تواجه كارثة سياسية واقتصادية وشيكة بسبب أزمة المياه

قالت مجلة ”ذا ويك“ البريطانية، إن المظاهرات التي تشهدها إيران، وخاصة في إقليم خوزستان الجنوبي، تنذر بنشوب حرب مياه في البلاد، نتيجة النقص الحاد والجفاف في الدولة.

وأضافت المجلة في تقرير نشرته، اليوم الخميس ”أزمة المياه أدت إلى مظاهرات احتجاجية في أنحاء عديدة من إيران، حيث تلوح في الأفق كارثة سياسية واقتصادية“.

وتابعت الصحيفة ”سنوات سوء الإدارة أدت إلى دخول إيران في أزمة مستديمة تتعلق بنقص المياه؛ ما يهدد بجرّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حرب مياه“.

ومضت المجلة بالقول ”الحكومة الإيرانية تواجه كارثة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي؛ لأنها لن تكون قادرة على اللجوء إلى العذر القديم، القائم على أن الأزمة بعيدة عن الجميع، لأنهم أنفسهم يعترفون بها الآن ويواجهونها بالفعل“.

وأشارت المجلة إلى أنه ”في عام 2015، توقع ”عيسى كلانتري“، وزير الزراعة الإيراني السابق، أن يكون هناك ”شُح في المياه“، يجبر 50 مليون مواطن إيراني على الرحيل عن الدولة، وهو ما يعادل 60% من إجمالي عدد السكان“.

ونقلت عن ”كلانتري“ قوله، إن السلطات الإيرانية تجاهلت الأزمة طويلا، وإنها أدركت المشكلة أخيرا، ولكن في توقيت متأخر.

وقالت المجلة ”ربما يتردد صدى هذا التحذير في أذهان الكثير من الإيرانيين الآن، في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء نقص المياه. إذ لقي 8 أشخاص _على الأقل_ مصرعهم في الاحتجاجات التي شهدها إقليم خوزستان، الأكثر تضررا من أزمة المياه في إيران“.

وأضافت أن إيران _على مدار سنوات_ استخدمت ”وقودا رخيصا“ لتشغيل المضخات، من أجل استخراج كميات هائلة من المياه الجوفية لدفع التوسع الزراعي على نطاق واسع في البلاد، ولكن أثناء التوسع في الصناعة الزراعية على المدى القصير، تسببت هذه الطريقة في انخفاض مستويات المياه الجوفية، التي يمكن اكتشافها من الفضاء.

ورأت ”ذا ويك“، أن السلطات الإيرانية تلجأ بشكل تقليدي، عندما تواجه المعارضة والاضطرابات العامة، إلى التقليل من حجم الأزمات المختلفة، لكن المسؤولين الإيرانيين الآن يدقون ناقوس الخطر بشكل غير معهود، بشأن نقص المياه، والذي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع صراع شامل، حول الوصول إلى المورد الأساس للحياة.

ونقلت عن ديفيد باتريكاراكوس، الصحفي البريطاني المتخصص في صراعات القرن الحادي والعشرين، قوله ”كانت لدينا صراعات في وسط إيران، بما في ذلك محافظات ”أصفهان“ و“شهارمحال“ و“بختياري“ و“خوزستان“. لدينا حالات إضرابات وتوترات، تصل إلى قتل مواطنين“.

وأشار ”باتريكاراكوس“ إلى أن زيادة نقص المياه ومشاكل التخصيص غير العادل لموارد المياه يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوترات، خاصة أن أزمة المياه سوف تكون بداية لهجرة جماعية بحثا عن وظائف وسبل حياة أفضل، وتهميش لبعض المجتمعات، وعدم مساواة وتوترات لاحقة، وهي أمور نشهدها في مناطق أخرى من العالم.