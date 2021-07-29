وصول سفينة الحاويات "إيفر جيفن" التي سدت قناة السويس إلى روتردام‎‎

وصلت سفينة الحاويات إيفر جيفن التي علقت في قناة السويس المصرية لمدة ستة أيام في شهر مارس/ آذار، إلى ميناء روتردام الهولندي، اليوم الخميس، بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية.

وقال الميناء إنه ”من المقرر أن ترسو السفينة في محطة إي.سي.تي دلتا في روتردام لتفريغها حتى الثالث من أغسطس/ آب قبل أن تغادر إلى فيليكستو بإنجلترا“، وفقا لرويترز.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في الـ23 من مارس/ آذار؛ ما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

ويمر نحو 15% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ومنعت السلطات السفينة من التحرك بأمر قضائي لحين البت في أمر التعويض؛ ما أثار نزاعا مع شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين المعنية.

وغادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو/ تموز، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.

ورافقت مجموعة من القاطرات المصرية الصغيرة سفينة ”إيفر جيفن“ بعد الوصول إلى تسوية مع الشركة المالكة وخروجها من قناة السويس.

وكانت السفينة جنحت بالعرض في الممر المائي لمدة 6 أيام، وعطلت حركة مئات السفن، وحركة التجارة العالمية.

وفي السادس من يوليو/ تموز وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، على طلب محامي هيئة قناة السويس رفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية ايفرجيفن المحتجزة في منطقة البحيرات المرة، تمهيدا لمغادرتها.

وأخطرت المحكمة ربان السفينة رسميا بالقرار، وتم تحرير السفينة لاستكمال رحلتها إلى ميناء روتردام‎‎ بعد الوصول إلى تسوية مرضية بين هيئة القناة وملاك السفينة.

وفي الـ14 من أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت المحكمة الاقتصادية أمرا بالحجز على السفينة لحين سداد 900 مليون دولار مقابل خسائر وتكاليف قالت هيئة قناة السويس إنها ”تحملتها عندما جنحت السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس في الـ23 من مارس/ أذار الماضي، بعد 6 أيام“.

ولم تصدر تصريحات رسمية بشأن قيمة التسوية التي توصلت إليها هيئة قناة السويس والشركة مالكة السفينة، إذ كانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن الهيئة خفضت المبلغ المطلوب ليصبح 550 مليون دولار.