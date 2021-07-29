سفير الصين الجديد يصل أمريكا ويتحدث بنبرة متفائلة

عبر سفير الصين الجديد لدى واشنطن تشين قانغ، عن أمله يوم الأربعاء في انتصار الولايات المتحدة على كوفيد-19، وقال إن ”ثمة إمكانات كبيرة تنتظر العلاقات الثنائية“.. ليتحدث بنبرة متفائلة وسط علاقات متوترة للغاية.

يأتي وصول تشين بعد أيام من انتهاء محادثات رفيعة المستوى في مدينة تيانجين شمالي الصين بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، وكبار الدبلوماسيين الصينيين، إذ أشار الجانبان إلى أنه يتعين على الطرف الآخر تقديم تنازلات لتحسين العلاقات.

ويحل تشين (55 عاما)، نائب وزير الخارجية الذي شملت حقائبه السابقة الشؤون الأوروبية والبروتوكول، محل السفير الصيني الأكثر بقاء في منصبه بالولايات المتحدة، تسوي تيان كاي (68 عاما) الذي أعلن الشهر الماضي رحيله بعد ثماني سنوات في واشنطن.

وقال تشين للصحفيين في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية بعد وصوله من المطار ”أعتقد اعتقادا راسخا أن باب العلاقات الصينية الأمريكية، المفتوح بالفعل، لا يمكن ولا ينبغي أن يغلَق“.

وأضاف ”العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى منعطف حرج جديد، إذ لا تواجه العديد من الصعوبات والتحديات فحسب، بل تواجه فرصا وإمكانات كبيرة أيضا“.

وقال إن العلاقات واصلت التقدم ”برغم التقلبات“، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ”يتحسن تحت قيادة الرئيس جو بايدن“.

وأضاف ”أتمنى أن تحقق البلاد انتصارا مبكرا على الوباء“.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بشدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وواصل بايدن الضغط على الصين وشدد العقوبات على المسؤولين الصينيين، وتعهد بأن الصين لن تحل محل الولايات المتحدة في قيادة العالم في عهده.

وأشارت صحيفة ”واشنطن بوست“ في تقرير لها، قبل يومين، إلى أنه ”منذ تولي الرئيس جو بايدن، الرئاسة الأمريكية، ظهرت الخلافات الأمريكية الصينية بصورة أكبر من ذي قبل، لكن هذه المرة اتبعت الولايات المتحدة سياسة تكوين تكتلات ضد الصين بدلا من سياسة أمريكا أولا التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب“.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ“معلقين صينيين بارزين“ أن بيكن ”في وضع أكثر صعوبة مع وجود بايدن في البيت الأبيض، إذ تحاول الولايات المتحدة بناء جبهة أكثر اتحادا مع الشركاء الأوروبيين والآسيويين بعد 4 سنوات من أجندة ترامب المتقلبة“.