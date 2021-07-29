الحرس الثوري الإيراني يعتقل 10 ناشطين أكراد

اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني، عشرة ناشطين أكراد في مدينة ”بوكان“ التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، شمالي غرب إيران.

وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردية الإيرانية، في تقرير لها نشرته هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ بنسختها الفارسية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن ”قوات استخبارات الحرس الثوري اعتقلت ما لا يقل عن 10 ناشطين أكراد في بوكان منذ يوم السبت، واقتادتهم إلى سجن في ثكنة المهدي العسكرية في مدينة أورمية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية“.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن الناشطين الأكراد العشرة، اعتقلوا ”دون أمر من المحكمة“.

وقالت دائرة العلاقات العامة في قاعدة ”حمزة“ التابعة للحرس الثوري، في بيان أصدرته الثلاثاء، إنها ”حددت وفككت مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة أفراد في مدينة بوكان؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث“.

وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردية، إن ”قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اعتقلت في التوقيت ذاته، عظيمة ناصري، وكجال أميني، وشمزين محمدي، فيما اعتقلت أبو بكر ملكي، وكمال عباسي وند، يوم الأحد الماضي“.

وكانت عظيمة ناصري اعتقلت في ”مهاباد“ خلال موجة واسعة من الاعتقالات، التي طالت ناشطين أكرادا الشتاء الماضي، لكن أفرج عنها بكفالة على ذمة المحاكمة.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد في إيران الفقرَ، واقتصادًا هشّا، جراء إهمال النظام الإيراني.

ويعيش الأكراد في مناطق مختلفة، لكن يتركز وجودهم بمحافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام، وعادة ما يتهم النظام الإيراني المعتقلين ،من الأكراد، بتهم عديدة من أبرزها ”مناهضة النظام، والتعاون مع الأحزاب الكردية المعارضة“.

وأبرز تلك الجماعات الكردية المعارضة: الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني المعروف بـ“بيجاك“.

وتنشط الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني في المناطق الجبلية للحدود الإيرانية شمالي غرب البلاد مع تركيا، وكذلك في إقليم كردستان شمال العراق، وتشهد تلك المناطق بين الحين والآخر مواجهات بين مسلحين من الجماعات الكردية والقوات الإيرانية.