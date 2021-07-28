الولايات المتحدة تدين استخدام العنف ضد المحتجين في إيران‎

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، ما تردد عن استخدام قوات الأمن الإيرانية العنف ضد المواطنين الذين يحتجون على نقص المياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان:“ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم دون الخوف من العنف والاعتقال من قبل قوات الأمن“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المصوَّرة لتظاهرات حاشدة في مناطق عدة في إيران أبرزها في محافظات: أذربيجان الشرقية، وخراسان الشمالية، ولرستان، وأصفهان، تضامنًا مع المتظاهرين في خوزستان، فيما فشلت السلطات الإيرانية بفضّها بالقوة.

والتظاهرات التي خرجت بداية الأمر من جنوب إيران تنديدًا بشحّ المياه، تعززت بموجات متلاحقة من المتضامنين من بقية المحافظات، لا سيما بعد سقوط عدد من القتلى على أيدي قوات الأمن بحسب إحصاء منظمة العفو الدولية، فيما ردّد المتظاهرون هتافات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، في دلالة تعكس أن الأمر تجاوز أزمة المياه والكهرباء إلى ما هو أكبر من ذلك.

واعتبر زعيم أهل السُنة في إيران، مولوي عبدالحميد، يوم الأربعاء، أن الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن محافظة خوزستان ضد أزمة شح المياه تأتي بالأساس لسوء إدارة النظام، فضلًا عن الفقر والحرمان الذي يعانيه الأهالي.

وقال عبدالحميد، في تصريحات لموقع ”سني أونلاين“ التابع لأهل السُنة في إيران إن”احتجاجات المواطنين في خوزستان لا تأتي بسبب شح المياه فحسب، وإنما نتيجة سوء الإدارة والفقر والحرمان، ولذلك من الطبيعي أن تسفر هذه الأمور عن غضب الأهالي“.

وأضاف:”مواطنونا العرب يقارنون أوضاعهم بأوضاع العرب في الكويت وبقية دول الخليج، إذ إن العرب في إيران يعيشون في ضيق وصعوبة بالغين، في حين ينعم عرب الخليج بالرفاهية وسبل الراحة“.

وأكد زعيم أهل السُنة أن”العرب في إيران يفتقدون الرفاهية، ويجهلون مصيرهم، ويتعرضون للضغوط والعنصرية، في حين أن أراضيهم وأراضي آبائهم وأجدادهم تتمتع بثروات من المعادن والمياه من المفترض أن تضعهم في مكانة أفضل“.

وانتقد مولوي وضع الأقليات غير الفارسية في إيران، وما اعتبره ”تجاهل“ النظام لواقع الأقليات في البلاد، وأضاف قائلًا إن”ظروف الأكراد في العراق وتركيا أفضل بكثير من أوضاع الأكراد في إيران، حيث يواجهون العنصرية، والتمييز، والضغوط“.