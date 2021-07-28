روحاني قبل رحيله: لا يمكن إغلاق الفضاء الإلكتروني بالكامل

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الأربعاء، قيام بلاده بإغلاق الفضاء الإلكتروني بالكامل (شبكة الإنترنت)، وذلك في إشارة إلى القانون الذي شرعه البرلمان الإيراني الذي يقيد الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الأجنبية.

وقال روحاني، في الاجتماع الخامس والثلاثين لمديري ورؤساء التعليم بحكومته التي ستنتهي في 5 من أغسطس المقبل، إنه ”لا يمكن إغلاق الفضاء الإلكتروني بالكامل“، داعياً في الوقت ذاته إلى ما أسماه ”الاهتمام بأخطار الإنترنت“.

وأضاف روحاني أن ”الفضاء الإلكتروني ساعد البلاد بعد تفشي فيروس كورونا في إيران أوائل العام الماضي على مواصلة التعليم الإلكتروني“، مبيناً أنه ”لو لم تكن شبكة الإنترنت لما تمكن طلابنا أثناء كورونا من مواصلة التعليم، ولواجهت عوائلهم العديد من المشاكل“.

ورأى روحاني أن ”شبكة الإنترنت ساعدت الحكومة في استكمال البنية التحتية للفضاء الإلكتروني على إطلاق أنظمة تعليمية، مثل تطبيق شاد الإيراني“.

كما دافع الرئيس الإيراني عن حكومته التي استمرت ثماني سنوات، بالقول: ”لقد كان الكثير من حالات الصعود والهبوط على مدى السنوات الثماني الماضية خارج سيطرة الحكومة“.

وأشار روحاني إلى أن حل المشاكل ليس بيد الحكومة فقط، وقال: ”يجب الحفاظ على وحدة المجتمع والوطن، وعندما تكون القيادة (خامنئي) لها رؤية نظر، تخضع الحكومة أيضًا لها وتقبل بها، وفي الوقت نفسه حل المشاكل يتطلب تعاون جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية معاً“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد وجه انتقادات لحكومة الرئيس حسن روحاني في آخر لقاء بينهما؛ بسبب اعتماد حكومة الأخير على المفاوضات مع الدول الغربية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال خامنئي إن ”ربط أمور البلاد بالغرب والمفاوضات يحول دون إيجاد حلول داخلية في إيران“، مضيفاً أن ”الغرب أصر في مباحثات فيينا على إضافة بنود أخرى إلى الاتفاق النووي“.

وأشار خامنئي، قبل أسبوع من أداء الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي القسم أمام البرلمان، إلى ”أنه ينبغي للحكومات ألا تجعل برامجها منوطة بالمفاوضات مع الغرب؛ لأنها ستخفق قطعاً“.

وخاطب المرشد الإيراني الرئيس حسن روحاني قائلا: ”لقد اتضح خلال رئاستكم أن الوثوق بالغرب لا يجدي نفعاً، وأداء حكومتكم كان بمستوى توقعاتنا في بعض الأمور ولم يكن كذلك في أمور أخرى، ولقد حصلنا على تجربة مهمة للغاية في هذه الفترة وهي ضرورة عدم الوثوق بالغرب“.

وواجهت حكومة روحاني، خصوصاً في الولاية الثانية التي بدأت عام 2017، انتقادات وضغوطا كبيرة من التيار المتشدد، وزاد هذا الضغط بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وتشديد العقوبات على طهران.

وبعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بدأت إيران بالدخول في مفاوضات مع مجموعة 4+1 بمشاركة واشنطن بطريقة غير مباشرة؛ من أجل إحياء العمل بالاتفاق النووي، لكن هذه المفاوضات لم تتوصل بعد إلى أي تفاهم يذكر.