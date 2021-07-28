تقرير: تركيا تخشى تدهور الوضع الداخلي في إيران وتعزز الأمن على الحدود

كشف تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، عن خشية السلطات التركية من اضطراب الحدود مع إيران، واحتمالية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان، وذلك بالتزامن مع تقدم قوات حركة ”طالبان“ إثر انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال التقرير المنشور على موقع صحيفة ”كيهان.لندن“ الإيرانية المعارضة إن“تركيا تعمل حاليًا على تعزيز أمن حدودها مع إيران، وذلك نظرًا للتطورات السياسية والعسكرية في أفغانستان، واحتمالية تدفق أعداد هائلة من اللاجئين والمهاجرين الأفغان إلى تركيا“.

وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان:“لماذا تعتبر تركيا تأمين حدودها مع إيران أمرًا مصيريًا؟“ أن“وزارة الدفاع التركية اتخذت مؤخرًا إجراءات وتدابير على الحدود مع إيران تتمثل في تعزيز القوات والأنظمة الأمنية، فضلًا عن إسراع تركيا في أعمال تشييد جدار حدودي مع إيران بطول 295 كلم“.

وأشار التقرير إلى أن“قرار السلطات التركية الإسراع بتشييد الجدار الحدودي مع إيران يأتي في ظل تحذيرات أمنية من أن تشهد هذه الحدود حركة من الهجرة غير القانونية، وعمليات التهريب، ودخول إرهابيين إلى الأراضي التركية“.

ولفت تقرير صحيفة ”كيهان.لندن“ إلى أن ”قرار أنقرة الأخير بتعزيز حدودها مع إيران يأتي في ظل عدم اطمئنان تركيا للأوضاع الراهنة في الجمهورية الإسلامية“.

ورأى أن“تركيا قد أدركت أن الضغوط الدولية على النظام الإيراني ستتواصل، ولهذا ستعمل طهران على زيادة تهديداتها وعملياتها التخريبية سواء عن طريق تركيا، أو حتى داخل تركيا نفسها“.

ويأتي الحديث عن تعزيز السلطات التركية لحدودها مع إيران وسط تقدم قوات حركة ”طالبان“ على المشهدين السياسي والعسكري في البلاد، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية بانسحاب قواتها من أفغانستان.

وكانت إيران قد أعلنت مؤخرًا عن تشديد الدوريات الحدودية مع أفغانستان، وذلك بعد تصاعد المواجهة العسكرية بين قوات حركة ”طالبان“ والجيش الأفغاني، وما تلاه من سيطرة الحركة على عدد من المعابر الجمركية بين البلدين.

وقررت الجمارك الإيرانية توقف الحركة التجارية الحدودية بين إيران وأفغانستان، منذ أوائل يوليو الجاري وإلى أجل غير مسمى، فيما طالبت طهران التجار بعدم إرسال شحنات تجارية عبر معبري ”إسلام قلعة“، و“أبو نصر فراهي“ اللذين سيطرت عليهما طالبان.