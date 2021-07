واشنطن تكشف عن محادثات "مهنية وموضوعية" مع موسكو بشأن الحد من التسلح

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أجرت محادثات ”مهنية وموضوعية“ مع روسيا، تمحورت حول الحد من التسلّح.

وجاء ذلك خلال لقاء بين القوتين العظميين، استضافته جنيف، يندرج في إطار مساع تبذل من أجل التوصل إلى استقرار في العلاقات المتوترة بين البلدين.

ويعد اللقاء المغلق استكمالًا لقمة جمعت الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، في المدينة السويسرية، وقد وصف الرجلان المحادثات حينها بأنها صريحة ومباشرة.

وترأست ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، وفد بلادها، بينما ترأس سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وفد روسيا.

Following up on the commitment made between President Biden and Russian President Putin last month, U.S. and Russian delegations are meeting today in Geneva for a bilateral U.S. – Russia Strategic Stability Dialogue. https://t.co/CAQSgWyGQh pic.twitter.com/wJiJo84OUz

— U.S. Mission Geneva (@usmissiongeneva) July 28, 2021