رغم تعاطفه مع الضحايا.. ماكرون يتجنب الاعتذار عن التجارب النووية في بولينيزيا الفرنسية

أقرَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، خلال زيارته بابيتي عاصمة بولينيزيا أن بلاده ”مَدينة“ لبولينيزيا الفرنسية بسبب التجارب النووية التي أُجريت بين 1966 و1996 في المحيط الهادئ.

ماكرون يعترف بإجراء فرنسا تجارب نووية "غير نظيفة" pic.twitter.com/BaK4bxoGyw — إرم نيوز (@EremNews) July 28, 2021

وقال ماكرون في خطاب أمام المسؤولين في اليوم الأخير من زيارته للأرخبيل:“أتحمّل المسؤولية، وأريد الحقيقة والشفافية معكم“.

وأشار إلى أن هذا الملف الحساس قد نال من ”الثقة“ بين باريس وبابيتي، مؤكدًا أن ضحايا هذه التجارب النووية يجب أن يحصلوا على تعويضات أكبر.

وصرّح أن“الأمة مَدينة لبولينيزيا الفرنسية، وهذا الدَّين ناجم عن واقع أنها استضافت على وجه الخصوص بين 1966 و1974 هذه التجارب التي لا يمكننا أن نقول إنها كانت نظيفة“، وسط تصفيق الجمهور.

بعد 17 تجربة نووية في الصحراء الكبرى، نقلت فرنسا العام 1966 موقع إطلاق التجارب إلى بولينيزيا الفرنسية، حيث قامت خلال 30 عامًا بـ193 تجربة نووية، جوًا في البداية ثم تحت الأرض. وأُجريت التجربة الأخيرة، في27 كانون الثاني/يناير 1996، بعد قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك استئناف التجارب رغم قرار وقفها الذي اتخذه قبل 3 أعوام سلفه فرانسوا ميتران.

وقال ماكرون:“أريد أن أقول لكم بوضوح إن الجنود الذين قاموا بها لم يكذبوا عليكم، لقد تعرضوا لنفس المخاطر“.

وأضاف:“لكنني أعتقد أنه في الواقع لم نكن لنجري هذه التجارب نفسها في لا كروز أو في بريتاني، لقد قمنا بها هنا لأنها بعيدة، ولأنها في مكان ما وسط المحيط الهادئ“.

وأعلن مع ذلك أنه“يتحمل المسؤولية كاملة“ مدافعًا عن الخيار الذي اتخذه الجنرال شارل ديغول وخلفاؤه بامتلاك فرنسا الأسلحة النووية، لا سيما لحماية بولينيزيا الفرنسية.

ديماغوجية

لم يعتذر الرئيس الفرنسي في خطابه، الأمر الذي كانت تطالب به جمعيات ضحايا هذه التجارب والزعيم الاستقلالي أوسكار تيمارو الذي دعا إلى تظاهرة نُظمت، في 18 تموز/يوليو، وشارك فيها الآلاف في شوارع بابيتي.

وقال الأب أوغست كارلسون، رئيس جمعية ”193“ المناهضة للأسلحة النووية، لقناة ”بولينيزيا الأولى“ التلفزيونية:“لا يوجد أي تقدم في هذا الخطاب، فقط ديماغوجية … أكاذيب الدولة مستمرة“.

فيما رحب الرئيس البولينيزي إدوار فريتش بكون ماكرون أراد ”الاعتراف بالحقيقة“ بعد ”25 عامًا من الصمت“.

وحول قضية التعويضات الحساسة، أعلن ماكرون عن تحسن في معالجة الملفات رغم أن عدد الأشخاص الذين تم تعويضهم عن إصابتهم بأمراض ناجمة عن الإشعاع لا يزال ”منخفضًا بشكل خاص“، بحسب وزير أقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو.

كما أشار إلى أن الوثائق الخاصة بالاختبارات ”ستكون متاحة“باستثناء البيانات العسكرية السرية.

ويأتي هذا الإعلان بعد 5 سنوات من اعتراف الرئيس السابق فرانسوا هولاند، خلال زيارة في العام 2016 ”بالتأثير على البيئة والصحة“ للتجارب على مدى 30 عامًا. وكان قد تعهد بمجموعة التزامات، بعضها لم يتحقق بعد، مثل افتتاح مركز عن ذاكرة التجارب النووية.

وفي كلمته التي بدأها واختتمها بكلمات قليلة باللغة البولينيزية، أشاد ماكرون بـ“الاتفاق الفريد والحميم والحساس بين الجمهورية وبولينيزيا الفرنسية“ على الرغم من“الأوقات المظلمة وجراح التاريخ“.

وأثنى على أنهم ”بولينيزيون في الجوهر، ووطنيون في العمق“ مؤكدًا أنه سيدافع عن إرادتهم في ”المقاومة“ من أجل ”إحياء ونقل“ ثقافتهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن ماكرون عن قرض بقيمة 300 مليون لدعم الاستثمارات، لا سيما لتطوير شركة ”تاهيتي نوي“ للطيران، وعن إجراءات جديدة تتعلق بالإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن الدولة خصصت أكثر من مليار ونصف المليار يورو لبولينيزيا سنويًا، ولفت إلى أن أكثر من 600 مليون قد تم تخصيصها لمواجهة أزمة كورونا.

وبعد أن زار مستشفى بابيتي لدى وصوله، السبت، حث من جديد البولينيزيين على أخذ اللقاح، ”السبيل الوحيد“ للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن 110 آلاف جرعة لا تزال متوافرة من بين 230 ألف جرعة تم إرسالها إلى الأرخبيل.

وفي طريق عودته إلى فرنسا يترأس ماكرون عن بعد على متن طائرته اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي.