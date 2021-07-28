إثيوبيا.. محتجون يقطعون خطوط السكك الحديدية بين جيبوتي وأديس أبابا‎‎

أعلن إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم الأربعاء، أن شبانا غاضبين؛ بسبب هجوم ميليشيات أسفر عن سقوط قتلى في الإقليم، قطعوا طريقا حيويا وخط تجارة عبر السكك الحديدية يربط بين العاصمة أديس أبابا وجيبوتي المطلة على البحر.

وكشفت دراسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2018 أن نحو 95 % من واردات إثيوبيا تُنقل عبر هذا الممر.

ولم يتسنَ لـ“رويترز“ التحقق على نحو مستقل من أنباء الإغلاق. ولم يتسنَ الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ولا السلطات في جيبوتي للتعقيب.

وقال رئيس إقليم الصومال مصطفى محمد عمر إن شبانا محليين أغلقوا الطريق وخط السكك الحديدية؛ احتجاجا على هجوم ميليشيات من إقليم عفر المجاور على بلدة جدامايتو.

وصرح متحدث باسم حكومته بأن الهجوم الذي وقع، يوم السبت، أسفر عن مقتل مئات المدنيين، مضيفا أن البلدة تعرضت للنهب بينما نزح الكثير من السكان.

ولم يتسنَ لـ“رويترز“ التحقق على نحو مستقل من نبأ مقتل المئات، كما لم ترد حكومة إقليم عفر حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال صحفي محلي يدعى نجيب دياب، يعمل مديرا لوكالة أوجدنيا الخاصة للإعلام، لـ“رويترز“ إن المئات تجمعوا، اليوم الأربعاء، في جيجيجا عاصمة إقليم الصومال للاحتجاج على عمليات القتل التي تمت يوم السبت. ولم يتسنَ لـ“رويترز“ التحقق من الاحتجاجات، لكنها اطلعت على مقاطع مصورة وصور للاحتجاج تشير إلى مشاركة المئات.

وفي أديس أبابا لم يتضح بعد تأثير ما تردد بشأن إغلاق ممر النقل على البضائع والسلع الأساسية مثل الوقود.

وقال رئيس إقليم الصومال في رسالة نصية لـ“رويترز“ إننا ”نعمل على فتح السكك الحديد والطريق إلى جيبوتي اليوم“.

وأضاف: ”نتناقش مع الشباب والسكان“.

وقال جيتاشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لـ“رويترز“، اليوم الأربعاء، إن مقاتلي الجبهة يقتربون من مدينة دبارك التي تبعد نحو 102 كيلومتر شمالي جوندار، أحد أكبر مدن إقليم أمهرة.

وأضاف أن مقاتلي تيغراي استولوا على بلدة كوبو في إقليم أمهرة أيضا.

واندلع الصراع في تيغراي قبل أكثر من ثمانية أشهر بين قوات الحكومة المركزية وقوات حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم، وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر بعد ثلاثة أسابيع بسيطرتها على ميكيلي عاصمة الإقليم، لكن الجبهة واصلت القتال.

وفي يوم 28 يونيو الماضي، استعادت الجبهة السيطرة على ميكيلي، وتسيطر الآن على معظم الإقليم.