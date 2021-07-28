تمهيدا لإقرارها.. البرلمان الإيراني يحيل خطة "تقييد الإنترنت" إلى لجنة داخلية

صوت البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه التيار المتشدد على مشروع بعنوان ”حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني“، ويهدف من خلاله إلى تقييد نشاط شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران، خاصة ”إنستغرام“ الذي لم يطاله الحجب حتى الآن.

وبعد جلسة مغلقة، سمح المشرعون الإيرانيون للجنة المتخصصة المشتركة بالموافقة على خطة تجريبية تهدف إلى تقييد الشبكات الاجتماعية، وخاصة إنستغرام، وهو إجراء من شأنه أن يجعل تنفيذ خطة تقييد وسائل التواصل الاجتماعي خطوة واحدة أكثر سلاسة.

وبأغلبية 121 صوتا مقابل 74 ضده وامتناع 9 عن التصويت، وافق النواب على إحالة المشروع إلى لجنة الثقافة البرلمانية، وفقا للمادة 85 من الدستور.

وتسمح هذه المادة الدستورية، للبرلمان إقرار بعض القوانين في الحالات الضرورية في لجانه الداخلية، دون مناقشته في جلسة عامة للبرلمان، وإخضاعه للتصويت العام.

وبناء على قرار النواب تتم مراجعة هذه الخطة في لجنة برلمانية مختصة، وتحال إلى مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد ”أحمد جنتي“.

وفي حال الموافقة عليها من قبل صيانة الدستور يتم تنفيذها على سبيل التجربة، وقد تم تنفيذ قانون العقوبات الإيراني بالطريقة نفسها لسنوات عديدة.

ونوقش هذا الموضوع في جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية، وكان النواب قد طالبوا بدراسة الخطة وفق المادة 85 من الدستور.

وذكرت صحيفة ”همشهري“ الحكومية الإيرانية، أن رئيس اللجنة الثقافية النائب المتشدد مرتضى آغا طهراني، سعى إلى تنفيذ الخطة على أساس تجريبي.

والاسم الرسمي للخطة التي اختارها النواب لتقييد الشبكات الاجتماعية هو ”حماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني، وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي“.

وقالت صحيفة ”همشهري“ التي تتخذ من طهران مقرا لها في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، إن ”المشرعين لديهم برنامج خاص بتطبيق إنستغرام، إذا تمت الموافقة على هذه الخطة“ و ”يحاولون إخراجها من الساحة العامة وبعيدا عن أعين المشرعين“ والإنترنت والفضاء الإلكتروني، للتصويت عليها وتنفيذها بشكل تجريبي.

ووفقا لأحدث الإحصاءات التي نشرها مركز الاستطلاع الإيراني ”إيسبا“، فإن 53 % من المستخدمين فوق سن 18 في إيران يستخدمون إنستغرام الذي يعتبر من بين المنصات الأكثر شعبية في البلاد.

وقال أبو الفضل أبو ترابي، النائب الإيراني إنه ”إذا تمت مراجعة خطة حماية الحقوق الافتراضية وفقا للمادة 85 من الدستور، فسيتم تنفيذها على أساس تجريبي لمدة ثلاث إلى خمس سنوات وسيتم حل أوجه القصور فيها“.

وقوبلت خطة تقييد الإنترنت، بمعارضة وانتقادات جدية، وكان بعض النواب زعموا في وقت سابق أن هذه الخطة خرجت من جدول أعمال البرلمان الإيراني.

واعتبر الصحفي الإيراني المعارض بوريا زرعاتي، أن ”الهدف من هذه الخطة هو إثارة الخوف في المجتمع من حرية تداول المعلومات“، مضيفا أن ”الجمهورية الإسلامية تعلم جيدا أن قطع وصول الناس إلى العالم الحر هو السهم الأخير للنظام، وهي محاولة نهائية قبل سقوطه“.

ووفقا للخطة، سيتم منح الشبكات الاجتماعية مثل إنستغرام أربعة أشهر لترشيح ممثل رسمي في إيران، وإلا وفقا للمادة 17 من خطة ”الحماية“، سيتم تقليل سرعتها إلى الحد الذي يجعلها عمليا من الممكن عدم استخدامها وسوف يتم حجبها.

وفي نيسان أبريل من العام 2018، وبعد موجة احتجاجات شعبية في إيران بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، أقدمت السلطات على حجب تطبيق ”تلغرام“ الذي كان يتصدر التطبيقات الأكثر استخداما في إيران، ولا يزال الإيرانيون يستخدمونه بكثرة عبر استخدام برامج تجاوز الحجب المعروفة بـ“vpn“.

والكثير من الإيرانيين يمارسون المعاملات التجارية والاقتصادية عبر استخدام تطبيقي ”تلغرام“ و ”إنستغرام“.

وتحجب إيران فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها من المواقع والتطبيقات المهمة منذ العام 2009، وبعد احتجاجات ضد النظام على خلفية اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.