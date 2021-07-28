بايدن يندد بمعاداة السامية بعد اكتشاف رسم لصليب معقوف على جدار وزارة الخارجية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، معاداة السامية، بعد أن أعلن مسؤولون العثور على رسم لصليب معقوف محفور على جدار مصعد في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بايدن في تغريدة مساء يوم الثلاثاء: ”فليكن واضحا أن معاداة السامية ليس لها مكان في وزارة الخارجية أو في إدارتي أو في أي مكان في العالم. وعلينا جميعا ألا نتيح للكراهية ملاذا آمنا وأن نقف في وجه التعصب أينما وجدناه“.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت متحدثة باسم الوزارة للصحفيين: إن ”الصليب المعقوف اكتُشف يوم الاثنين، وإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تناول الحادث مع العاملين في الوزارة“.

وقال بلينكن على ”تويتر“: قد ”تمت إزالة الصليب المعقوف، رمز النازية، وإنه يجري التحقيق في الحادث“.

وقالت جالينا بورتر، المتحدثة باسم الوزارة للصحفيين: إن ”الوزارة تعمل على تعيين مبعوث خاص للتصدي لمعاداة السامية“.