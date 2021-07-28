روسيا تعلق على تصريحات بايدن حول أن بوتين رجل خطير

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على قول الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجل خطير على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك.

وقال بيسكوف: ”تصريحات بايدن خاطئة وهو يقول ما يأتيه من مساعديه، وهذا دليل على سوء معرفة بروسيا الحديثة من قبل البيت الأبيض“.

وأضاف: ”من الواضح أن بايدن يقول ما يريد أن يسمعه جهاز مخابراته، إذ أدلى بتصريحاته هذه أمام موظفي الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، وهذا النوع من الجمهور يحب تصريحات رنانة“.

وتابع المتحدث باسم الكرملين: ”نعم، روسيا هي أكبر قوة نووية، ونعم، إنها دولة لديها قطاع نفط وغاز كبير إلى حد ما، لكن القول بأن الاتحاد الروسي ليس لديه شيء آخر هو خطأ جوهري“.

واتهم الرئيس الأمريكي روسيا بالسعي لعرقلة سير الانتخابات التشريعية المقررة في الولايات المتحدة العام المقبل من خلال نشرها ”معلومات مضللة“ في بلاده.

وخلال زيارة لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية بالقرب من واشنطن هاجم بايدن نظيره الروسي، وقال: ”إن بوتين لديه مشكلة حقيقية، فهو على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك“، مضيفا: ”هذا يجعله أكثر خطورة بالنسبة لي“.