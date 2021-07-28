تركيا.. الادعاء يسعى لسجن صاحب "تطبيق" مرتبط بالانقلاب الفاشل

طلبت السلطات التركية، الأربعاء، إيقاع عقوبة السجن 15 عاما على صاحب ترخيص تطبيق ”بايلوك“، للرسائل النصية المشفرة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحسب الوكالة، فإن تركيا حظرت التطبيق في أعقاب الانقلاب الفاشل في 2016، وقالت إن أتباع غولن استعملوه للتواصل ليلة المحاولة الانقلابية التي سعت فيها مجموعة من الجنود للإطاحة بالحكومة.

وأفادت ”الأناضول“ بأن ديفيد كينز، صاحب ترخيص بايلوك، وهو مواطن تركي كان يُعرف سابقا باسم ألباصلان دمير وحاصل على الجنسية الأمريكية، سلم نفسه للسلطات في التاسع من يونيو/حزيران.

ويسعى الادعاء إلى سجنه 15 عاما لعضويته في شبكة غولن ”الإرهابية المسلحة“ حسب توصيف الحكومة التركية.

ونفذت أنقرة حملة أمنية استهدفت شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها نحو 250 شخصا، كما اعتقلت السلطات الآلاف لاستعمالهم تطبيق بايلوك، بينما فصلت أو أوقفت عن العمل أو احتجزت مئات الآلاف لصلاتهم المزعومة بغولن.

ورغم مرور خمس سنوات على الانقلاب الفاشل، لا يزال القبض على أتباع غولن أمرا شائعا، ونفى غولن مرارا أي ضلوع له في الانقلاب.