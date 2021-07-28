بلينكن: أفغانستان ستصبح دولة منبوذة في حال سيطرت طالبان على الحكم بالقوة‎

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن أفغانستان ستصبح ”دولة منبوذة“ في حال سيطرت طالبان على الحكم بالقوة و“ارتكبت فظائع ضد شعبها“.

واعتبر أثناء زيارة إلى الهند، أن المعلومات التي تتحدث عن فظائع ارتكبتها الحركة أثناء هجومها الشامل في المناطق التي سيطروا عليها، ”مقلقة للغاية“.

وتثير السيطرة السريعة لحركة طالبان على أراض شاسعة في أفغانستان خلال أقل من ثلاثة أشهر أثناء هجوم شامل، القلق، خصوصا في الدول المجاورة لأفغانستان، في وقت أصبح الانسحاب النهائي للقوات الدولية من البلاد بعد وجود استمرّ عشرين عاما، شبه مكتمل.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، إن ”أفغانستان في حال باتت لا تحترم حقوق شعبها وترتكب فظائع ضد شعبها، ستصبح دولة منبوذة“، مضيفا أن ”طالبان يقولون إنهم يريدون الاعتراف والدعم الدولي لأفغانستان، يريدون على الأرجح أن يتمكن قادتهم من السفر بحرية في أنحاء العالم ورفع العقوبات وإلخ. إلا أن السيطرة على الحكم بالقوة وانتهاك حقوق شعبهم ليس الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك“.