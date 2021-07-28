توافد مزيد من اللاجئين من إقليم تيغراي إلى السودان هربًا من المعارك

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يستمر توافد لاجئين إثيوبيين إلى السودان، بسبب المعارك في إقليم تيغراي، وفق ما ذكرت السلطات السودانية التي توقعت وصول خمسة آلاف لاجىء، خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وقال مسؤول حكومي سوداني اليوم الأربعاء، خلال وجوده في مركز استقبال اللاجئين، ببلدة حمداييت في ولاية كسلا شرق البلاد: ”نتوقع وصول حوالي خمسة آلاف طالب لجوء خلال الـ48 ساعة القادمة، في ظل اشتداد حدة المعارك“ في تيغراي.

وأضاف أن هطول الأمطار الغزير في إثيوبيا، وفيضان نهر ستيت الذي يفصل بين البلدين، قد يحد من حركة عبور الإثيوبيين الحدود، مشيرًا إلى غرق ثلاثة لاجئين أمس الثلاثاء في النهر، أثناء محاولتهم العبور.

ويشهد إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، نزاعًا عسكريًا بين الحكومة المركزية و“جبهة تحرير شعب تيغراي“ منذ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شن هجوم على الإقليم، بعد أن اتهم الجبهة بمهاجمة معسكرات للجيش الفيدرالي.

وتسبب النزاع بخسائر بشرية هائلة، وبأزمة إنسانية مروعة، إذ يقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 5,2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.

كما تسبب بفرار 60 ألف شخص إلى السودان، طلبًا للجوء.

وكان تقرير حكومي سوداني أفاد الإثنين الماضي، بأن ثلاثة آلاف فرد، عبروا الحدود الإثيوبية إلى قرية تايا بمحلية باسندة.

وأوضح التقرير، أن اللاجئين ينتمون إلى قبيلة الكومنت التي تسكن المناطق الريفية، القريبة من مدينة غوندار بمنطقة أمهرة، التي تحاذي إقليم تيغراي.

وتقع محلية باسندة بولاية القضارف شرق السودان، داخل منطقة الفشقة الزراعية، التي يتنازع عليها السودان وإثيوبيا، وأعاد الجيش السوداني نشر قواته فيها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتسبب نزاع الفشقة بتدهور العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا في الأشهر الأخيرة، وتبادل الجانبان الاتهامات بممارسة أعمال عنف، وانتهاك حرمة أراض في المنطقة.

ويزيد الخلاف بين أديس أبابا من جهة، والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى، حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل، التوترات بين البلدين.

على صعيد آخر، حذرت منظمة ”أطباء بلا حدود“ الدولية في بيان أمس الثلاثاء، من انتشار فيروس الالتهاب الكبدي، بين مخيمات اللاجئين الإثيوبيين بولايتي كسلا، والقضارف في شرق السودان.

وجاء في البيان: ”في الأسابيع القليلة الماضية، استقبلت الفرق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مخيم أم راكوبة بالقضارف، ومركز استقبال فرية 8/ الهشابة، 278 حالة“.

وأضاف البيان، أن مخيم أم راكوبة ”يسجل يوميًا 15 إصابة بالالتهاب الكبدي E“.