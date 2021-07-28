محادثات بين الكوريتين لعقد قمة وإعادة فتح مكتب اتصال

قالت ثلاثة مصادر مطلعة في حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاربعاء، إن محادثات تجري بين الكوريتين لإعادة فتح مكتب اتصال مشترك هدمته بيونغ يانغ العام الماضي، وعقد قمة في إطار الجهود الرامية لإعادة العلاقات بين الجانبين.

وقالت المصادر، مشترطة إخفاء هويتها بسبب حساسية الاتصالات الدبلوماسية، إن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يستكشفان سبل تحسين العلاقات المتوترة من خلال تبادل الرسائل منذ نيسان/أبريل.

ويمثل ذلك تحسنا في العلاقات التي تدهورت في العام الأخير بعد أن بشرت ثلاثة اجتماعات على مستوى القمة في 2018 بالسلام والمصالحة.

ومن الممكن أن تتيح المحادثات بين البلدين استئناف المفاوضات المتوقفة بين بيونغ يانغ وواشنطن بهدف التخلص من البرامج النووية والصاروخية لدى كوريا الشمالية مقابل رفع العقوبات السارية عليها.

والعلاقات مع كوريا الشمالية قضية رئيسية للرئيس مون الذي تتراجع شعبيته في آخر سنواته في الرئاسة. وكان مون قد وعد بتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية وساعد في عقد الاجتماعات التاريخية بين كيم والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العامين 2018 و2019.

وأعادت الكوريتان يوم الثلاثاء توصيل الخطوط الساخنة التي قطعتها بيونغ يانغ في حزيران/يونيو من العام الماضي.

ويعدّ الإعلان المفاجئ من الطرفين أول مؤشر إيجابي بعدما كانت المحادثات بين البلدين متعثّرة، منذ فشل 3 قمم عقدت عام 2018 في تحقيق أي تقارب دبلوماسي يذكر. وتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب الكورية (1950-1953).

وقال مصدران إن الجانبين يناقشان إعادة بناء مكتب الاتصال المشترك في قرية بانمونجوم الحدودية. وكانت بيونغ يانغ قد دمرت مكتب الاتصال السابق في كايسونغ العام الماضي.

وقالت المصادر إن الطرفين يسعيان أيضا لعقد قمة بين مون وكيم لكن لم تتناول المحادثات إطارا زمنيا أو تفاصيل أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر أحد المصادر أن مون وكيم تبادلا رسائل اتسمت بالصراحة في أكثر من عشر مناسبات، وهو ما أدى إلى فتح قناة اتصال بين سلطات الاستخبارات في سول وكيم يو جونغ، شقيقة كيم.

ورغم ما تشهده المشاورات من ”تقلبات“، فقد اتفق الجانبان خلال العطلة الأسبوعية على تنشيط الخطوط الساخنة كخطوة أولى.