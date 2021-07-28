وفد من طالبان يزور بكين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين ‎

قالت حركة طالبان الأفغانية اليوم الأربعاء إن وفدا يضم تسعة من أعضائها يقوم بزيارة للصين تستغرق يومين أجرى محادثات مع وزير الخارجية الصيني بشأن عملية السلام وقضايا أمنية.

وكتب محمد نعيم المتحدث باسم طالبان على تويتر ”ناقشنا في الاجتماعات الأوضاع السياسية والاقتصادية والقضايا المرتبطة بأمن البلدين والوضع الراهن في أفغانستان وعملية السلام“.

وأضاف أن وفد طالبان الذي يرأسه الملا بارادار أخوند مفاوض الحركة ونائب زعيمها سيجتمع أيضا مع مبعوث الصين الخاص لأفغانستان، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بعد دعوة من السلطات الصينية.

وقال نعيم ”أكد الوفد للصين أنهم لن يسمحوا لأحد باستخدام الأراضي الأفغانية (لمهاجمة) الصين“.

وأضاف ”أكدت الصين أيضا التزامها بمواصلة مساعدة الأفغان، وقالت إنها لن تتدخل في شؤون أفغانستان لكنها ستساعد في حل المشكلات واستعادة السلم في البلاد“.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن وزير الخارجية وانغ يي اجتمع مع وفد طالبان في مدينة تيانجين في شمال البلاد.

وأعلنت طالبان في التاسع من يوليو /تموز سيطرتها على 85% من الأراضي الأفغانية، مشيرة إلى أنها تبحث وقفا لإطلاق النار مع الحكومة، وربطت توقف هجماتها بنجاح محادثات الدوحة.

وفي 19 يوليو /تموز أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان أن الحركة لم تقترح هدنة في أفغانستان في المحادثات التي أُجريت بالدوحة.

وقال المتحدث: “لم نقدم في محادثات الدوحة اقتراحا بهدنة لمدة 3 أشهر“.

وأضاف أن الاجتماعات مع وفد الحكومة الأفغانية ستستمر خلال الأيام المقبلة، وأن المحادثات تمثل “فرصة جيدة لتقريب وجهات النظر“.

وكان زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زادة قد أعلن أنه ”يؤيد بشدة“ تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان ”رغم التقدم والانتصارات العسكرية“ التي سجلتها الحركة خلال الشهرين الأخيرين، في رسالة بمناسبة عيد الأضحى.

وقال أخوند زادة إنه ”بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا في ما بيننا، وننقذ وطننا من الأزمة السائدة“، في وقت يشن فيه المتمردون هجوما كاسحا على القوات الأفغانية، سيطروا خلاله على مناطق عديدة.

وقال زعيم طالبان: ”نحن من جهتنا مصممون على التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، لكن الطرف الآخر يواصل إهدار الوقت“.

وشنت حركة طالبان هجوما شاملا على القوات الأفغانية، في أوائل أيار/مايو، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية آب/أغسطس، وسيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خاصة شمال أفغانستان وغربها، بعيدا عن معاقلها التقليدية في الجنوب.

ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الكبرى، وعواصم الولايات.

وعدّد زعيم طالبان في رسالته سلسلة من التعهدات في حال قيام ”إمارة إسلامية“ في البلاد، حيث قال: ”نريد علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جيدة ووثيقة مع جميع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة“، مضيفا: ”نؤكد بالكامل لدول الجوار، والمنطقة، والعالم، أن أفغانستان لن تسمح لأي كان بتهديد أمن أي دولة أخرى انطلاقا من أراضيها“.