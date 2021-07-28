بلينكن يعبر عن غضبه بعد اكتشاف شعار للنازية محفور في وزارة الخارجية

وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، بتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية، في تعبير عن غضبه لاكتشاف رسم للصليب المعقوف، الذي كان شعار النازية، في مصعد بوزارة الخارجية.

وقال مسؤولون إنهم فتحوا تحقيقا لمعرفة كيف تم حفر الشعار على الإطار الخشبي لمصعد في مبنى هاري إس ترومان، مقر الدبلوماسية الأمريكية الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة في وسط واشنطن.

ووجه بلينكن، وهو علماني يهودي نجا زوج والدته من معسكرات الموت النازية، رسالة لموظفي وزارة الخارجية معتبرا أن الرسم الذي اكتشف مساء الاثنين ”بغيض تماما“.

ونقلت المتحدثة باسم الوزارة، جالينا بورتر، عن رسالة بلينكن الذي يقوم بزيارة للهند، قولها: ”إن ذلك تذكير مؤلم بأن معاداة السامية ليست من مخلفات الماضي، إنها لا تزال قوة نتعامل معها في العالم، وللأسف نتعامل معها قرب الوطن“.

وأضافت الرسالة: ”يتعين القول إن معاداة السامية لا مكان لها في الولايات المتحدة، وحتما ليس في وزارة الخارجية“.

وقالت الجمعية اليهودية الأمريكية إن الشعار رسم على مقربة من مكتب الموفد الخاص لمكافحة معاداة السامية، وحضت الوزارة على ملء المركز، الذي لا يزال، مثل العديد من المراكز، شاغرا منذ تغيير الإدارة.

وأوضحت مديرة الجمعية لمحاربة معاداة السامية، هولي هافناغل، أن ”معاداة السامية لا تزال قوة بغيضة في العالم، كما أشار الأمين العام عن حق، لكن للأسف فإن الكثير من معاداة السامية التي نواجهها اليوم ليست جلية مثل السواستيكا النازية (الصليب المعقوف)“.

وكان بلينكن قد أطلق خلال زيارة له الشهر الماضي إلى برلين مساعي مع ألمانيا لمحاربة عودة معاداة السامية، ومن ضمنها تعزيز التوعية بشأن المحرقة مع تقدم الناجين في السن.

وحذر آنذاك من أن نكران المحرقة وغيرها من أشكال معاداة السامية ”غالبا ما يسير جنبا إلى جنب مع إرهاب المثلية الجنسية وكراهية الأجانب والعنصرية، وغيرها من أشكال الكراهية“، معتبرا أنها ”صرخة للذين يسعون لهدم ديمقراطياتنا“.