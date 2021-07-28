وزارة الدفاع الأرمينية: مقتل 3 جنود في اشتباكات مع أذربيجان

قالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة جنود قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات أذربيجانية.

وخلال قتال بدأ في أيلول/سبتمبر، واستمر ستة أسابيع حتى تشرين الثاني/نوفمبر، طردت القوات الأذربيجانية قوات تنتمي لعرق الأرمن من قطاعات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات داخل وحول إقليم ناغورنو كاراباخ، وذلك قبل وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا.

وزاد الخلاف الحدودي في الآونة الأخيرة هذا التوتر.

ومنذ ذلك الوقت تبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب انتهاكات على الحدود بين البلدين.

ففي الـ26 من أيار /مايو الماضي، اتهمت أذربيجان القوات الأرمينية بإطلاق النار على قواتها عبر الحدود الدولية بين البلدين في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وذكرت أذربيجان أن قواتها لم ترد على إطلاق النار ولا توجد إصابات.

وفي الـ27 من أيار/مايو، ألقت أذربيجان القبض على ستة جنود من أرمينيا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع في كل من البلدين، في أحدث تطور في نزاع حدودي متصاعد.

واتهمت وزارة الدفاع في أذربيجان الجنود الأرمن بمحاولة عبور الحدود ودخول أراض أذربيجانية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن ”جنودها كانوا يحاولون إنجاز عمل هندسي في المنطقة الحدودية في إقليم جغاركونيك في شرق البلاد المتاخم لأذربيجان“.

وردت وزارة الدفاع الأرمينية على أذربيجان بالقول ”يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة جنودنا الأسرى“.

واتهمت أرمينيا في أيار/ مايو أذربيجان بإرسال قوات عبر الحدود، وهو ما يلقي الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا، وأوقف قتالا استمر ستة أسابيع بين قوات من أصل أرميني وجيش أذربيجان في العام الماضي.