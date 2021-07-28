مع رحيل القوات الأمريكية.. روسيا تسعى لتوطيد علاقتها بطالبان

مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، سارعت حركة طالبان للتقدم والسيطرة على البلاد والضغط على القوات الحكومية الأفغانية لأقصى الحدود؛ ما دفع العديد من المحللين لتوقع سقوط الدولة في يد الحركة، والآن يبدو أن روسيا تسعى لتوسيع نفوذها في آسيا الوسطى من خلال توطيد علاقتها بحركة طالبان.

نقلت موسكو الأسبوع الماضي دباباتها إلى حدود طاجيكستان وأفغانستان لإجراء تدريبات عسكرية لحماية حليفتها من الانهيار المحتمل لحكومة كابول، بينما تستمر حركة طالبان في التقدم وتعمل الولايات المتحدة على إنهاء مهمتها العسكرية التي استمرت 20 عاما وفشلت في جلب السلام للبلاد.

ووفقا لصحيفة ”فايننشال تايمز“، كانت روسيا، التي رحبت بخروج الولايات المتحدة على الرغم من أوجه التشابه مع انسحاب الاتحاد السوفيتي المهين عام 1989 من أفغانستان، من أوائل الدول التي بدأت تتعامل علنا مع طالبان.

وباستضافة وفد في عام 2018 لتحفيز جهود السلام، بدأت روسيا سلسلة من الاجتماعات مع طالبان، على الرغم من حقيقة أنها تعتبر طالبان منظمة إرهابية محظورة.

وقال أسفانديار مير، الزميل في مركز الأمن والتعاون الدولي بجامعة ستانفورد، إن ”حركة بوتين تهدف لإحراج الولايات المتحدة، فروسيا لا تريد أنظمة مدعومة من الولايات المتحدة في جوارها“.

وبدلا من ذلك، وضع بوتين ثقته في علاقة جديدة مع طالبان يأمل في أن تمكنه من احتواء تهديد داعش والقاعدة.

ووصف زامير كابولوف، ممثل بوتين الخاص في أفغانستان، أخيرا تقدم طالبان بأنه تعزيز أمني لروسيا؛ لأنه سيقضي على الجماعات الجهادية الأكثر خطورة.

وقال زامير الأسبوع الماضي ”حقيقة أن طالبان بدأت تسيطر على أفغانستان، لها جانب إيجابي لأن معظم هذه الجماعات المتطرفة لا تركز على الشؤون الداخلية، ولكن على آسيا الوسطى أو باكستان أو إيران“.

وعند سؤاله _في مقابلة إذاعية منفصلة الأسبوع الماضي_ عن ما إذا كان الانسحاب الأمريكي مفيدا لروسيا، أجاب ”بشكل عام، نعم“.

إلا أن أركادي دوبنوف، أستاذ العلوم السياسية الروسي وخبير آسيا الوسطى، قال إن هذه الإستراتيجية محفوفة بالمخاطر.

وشرح، ”موقف موسكو، الذي يراهن علانية على قوة ويحاول الحد من تأثير الأخرى، يبدو خطيرا بالنسبة لي، إذ يبدو محرجا ويهدف لتصفية حسابات قديمة“.

فقد تعرضت موسكو لندوب شديدة بسبب الصراع السوفيتي المستمر منذ عقد من الزمان في أفغانستان، عندما أجبر أسلاف طالبان من المجاهدين قواتها المحبطة على الانسحاب.

وقال خبير إقليمي آخر ”تريد روسيا أن تلعب دورا رئيسا في أفغانستان، ولكنها لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالحرب في الثمانينيات“.

فبالنسبة لبوتين، كانت الفرص التي أوجدها خروج الولايات المتحدة تتجاوز أفغانستان، إذ تسعى موسكو لاستعادة القوة التي كانت تتمتع بها في الحقبة السوفيتية واستعادة مكانتها كضامن أمني لجزء كبير من القارة الأوروبية الآسيوية.

وقال دوبنوف ”هذه الخطوة لا علاقة لها بمساعدة التنظيم السلمي في أفغانستان، بل تهدف لضمان أمن دول آسيا الوسطى، والتي تعتبر معظمها شركاء وحلفاء روسيا من التهديد الأفغاني المحتمل“.

وتابع ”الأمر كله يتعلق بالتصور العام، وإقناع شركائنا في آسيا الوسطى بأن روسيا وحدها هي القادرة على ضمان أمنهم ”.

وأضاف دوبنوف أن الهدف النهائي كان منع الولايات المتحدة وأي قوة غربية أخرى من العودة إلى المنطقة، موضحا أن ”كل ما تفعله روسيا هو مجرد ستار“.

وكجزء من هذا الجهد، دعت روسيا مرارا وتكرارا إلى إجراء محادثات من خلال الكيانات التي تسيطر عليها، بما في ذلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم _أيضا_ أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، وهي كتلة عسكرية تضم تلك البلدان وطاجيكستان.

ومع ذلك قال ديمتري ترينين، رئيس مركز كارنيغي للأبحاث في موسكو ”إن الوضع لا يزال يتضمن مخاطر بالنسبة لموسكو، إذ سيصبح الوضع المتدهور في أفغانستان اختبارا خطيرا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي يجب أن تثبت قدرتها على ضمان الأمن في المنطقة“.

وأوضح ديمتري أنه ليس لدى روسيا ولا دول آسيا الوسطى الموارد أو الدوافع الكافية للتدخل في القضايا الأفغانية، ولذلك سيكون هذا الأمر حماقة تامة.

ويعتقد معظم الخبراء الدوليين أنه من المحتمل أن تسيطر طالبان على أفغانستان، كليا أو جزئيا، بعد مغادرة الولايات المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي روسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ”أتوقع أن تتولى طالبان السلطة في كابول بحلول سبتمبر، لكنهم لا يعرفون كيف يحكمون، فهم عالقون في القرن الـ 13 والأساليب القديمة، ولذلك ستعم الفوضى“.

ففي المرة الأخيرة التي أدارت فيها طالبان أفغانستان، بين عامي 1996 و2001، طبقت تفسيرا صارما للشريعة الإسلامية؛ ما أدى إلى انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وقمع المرأة بشكل خاص.

اقترح دوبنوف أنه في هذه المرة، يمكن لروسيا تقديم ”المشورة“ لطالبان حول كيفية الحكم، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سينجح، وشرح ”يصعب تعليم هؤلاء الأشخاص بالنصيحة، فهم يفضلون المال، وروسيا ليست مستعدة للمساعدة بهذه الطريقة“.

كما تحقق روسيا تقدما مع باكستان، وهي لاعب إقليمي يتمتع بصلات وثيقة مع طالبان.

وقال هارش بانت، مدير في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في نيودلهي، إنه على الرغم من انسحابها الوشيك، إلا أن الولايات المتحدة لن تكون عاجزة تماما عن تحديد مصير أفغانستان.

وختم ”كل دولة في هذه اللعبة الأفغانية تنتظر الخطوة الأمريكية التالية، ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك العديد من أوراق الضغط“.