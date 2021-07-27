بريطانيا تدعو لاتباع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لإنهاء أزمة تونس‎‎

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس ستساعد بحل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ نحو 10 سنوات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد المدعوم من الجيش قد عمد إلى إقالة رئيس الوزراء، وتجميد عمل البرلمان، يوم الأحد، مما أثار قلق العواصم الغربية التي سبق لها الإشادة بتخلص تونس من الحكم المطلق منذ انتفاضات الربيع العربي العام 2011.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان:“نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل للتحديات الراهنة في تونس إلا من خلال مبادئ الديمقراطية، والشفافية، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير“.

وحذَّر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الإثنين، مما أسماه ”مخططًا لجر البلاد نحو الفوضى والدم“، داعيًا إلى الحذر من بعض الأطراف التي لم يذكرها بالاسم.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه، اليوم، بممثلي منظمات المجتمع المدني ضمن مشاورات أطلقها لبحث الأزمة السياسية غداة القرارات التي اتخذها بتجميد نشاط البرلمان.

وأكد الرئيس التونسي، في كلمته، أن”الدولة قائمة، ولا مجال للتعدي على الحقوق والحريات أو المساس بمدأ المساواة بين المواطنين“، وطمأن سعيّد الشعب التونسي، قائلًا:“أطمئن التونسيين.. أطلب منهم عدم المواجهة في الشارع، هناك أناس يصطادون في الماء العكر“.