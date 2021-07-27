تواصل احتجاجات إيران مع خروج محطات لإنتاج الطاقة عن الخدمة

شهدت مدن إيرانية مساء الثلاثاء احتجاجات ضد السلطات، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي، بعدما خرجت 4 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية عن الخدمة، نتيجة خلل لم تحدده السلطات.

وفي العاصمة طهران، أفادت قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة، بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من العاصمة، ما دفع الأهالي لترديد شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي من منازلهم.

وأظهر مقطع فيديو ترديد هتافات ضد خامنئي منها ”الموت للديكتاتور“ و“الموت لخامنئي“ لمناطق في طهران.

فریاد "مرگ بر خامنه ای" و "مرگ بر دیکتاتور" در #تهران سه شنبه ۵مرداد ۱۴۰۰ pic.twitter.com/ftsOUNUSKS — بگونه (@begoonah1) July 27, 2021

وفي مدينة ”كرد كوي“ التابعة لمحافظة غلستان، شمال إيران، خرج أهالي هذه المدينة للشوارع العامة وقاموا بإغلاق مداخلها احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.

مردم کردکوی در اعتراض به قطعی برق با لاستیک‌ خیابان را بستند#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/m2M98vAtSb — ایران کارگر (@Irankargar_site) July 27, 2021

وفي مدينة ”إيوان غرب“ التابعة لمحافظة إيلام الكردية، الواقعة غرب إيران، انقطع التيار الكهربائي في المدينة، وفقا لما ذكره موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض.

وشهدت هذه المدينة خروج سكانها بسياراتهم وهم يشعلون أبواقها، احتجاجاً على السلطة الحاكمة، كما أظهر مقطع فيديو نشره ناشطون.

وفي مدينة ”بهارستان“ الواقعة غرب محافظة أصفهان وسط إيران، نزلت حشود كبيرة من أبناء هذه المدينة مع ترديد شعارات: ”لا نريد الجمهورية الإسلامية“، وذلك على خلفية انقطاع التيار الكهربائي كذلك.

وتحدثت قناة ”در تي في“ المعارضة عن انتشار واسع لقوات خاصة من الأجهزة الأمنية بالقرب من مكان الاحتجاج في مدينة بهارستان.

وفي سياق متصل، اعترف مصطفى رجبى مشهدي، المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية، مساء الثلاثاء، بخروج أربع محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية عن الخدمة، مشيرا إلى أن ”هذا الانقطاع جاء بسبب قلة الإنتاج“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، عن مشهدي قوله إنه ”منذ ساعة ومع خروج 4 محطات كهرباء عن الخدمة بسبب خلل فني (لم يحدده)، شهدت أجزاء من المحافظات الثلاث في البلاد انقطاع التيار الكهربائي، الذي تم تطبيقه يدويًا بسبب مشاكل في توليد الكهرباء حتى لا يتلف استقرار الشبكة“.

وقال: ”الليلة خلال فترة الذروة الليلية، بسبب تعطل إنتاج الكهرباء لأربع محطات كهرباء، اضطررنا إلى فرض قيود بسبب استقرار شبكة الكهرباء“.

وأضاف: ”من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، انقطعت الكهرباء في أجزاء من خراسان وكرمان وأذربيجان وأجزاء من وسط البلاد يدويًا ومؤقتًا“.

وذكر رجبي مشهدي أن حالات انقطاع التيار الكهربائي هذه تبلغ حوالي 400 ميغاواط في المجموع ونأمل أن يتم حلها بحلول الساعة 23:30 من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، داعياً الإيرانيين إلى تقليل الاستهلاك.

وتابع: ”نطلب من جميع الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد المساعدة في استقرار الشبكة ومنع المزيد من الانقطاعات، حتى عن طريق إطفاء المصباح الإضافي“.

ويوم أمس توقفت 5 محطات لإنتاج الكهربائية في سبلان وروامين في طهران، و الأهواز والمحمرة (جنوب إيران)، ومحطة يزد وسط إيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد بمقدار 1000 ميغاواط، وتم تشغيل هذه الوحدات بعد ظهر اليوم.

وتشهد إيران موجة حر شديدة وترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 50% في بعض المدن، من بينها المدن الجنوبية، بينما يرتفع الاستهلاك أكثر من الإنتاج، وفق تصريحات لمسؤولين في الطاقة الكهربائية.