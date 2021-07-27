العفو الدولية: تدهور صحة ناشط إيراني اعتقل لدفاعه عن لغته "الأذرية"

أعلنت منظمة العفو الدولية عن تدهور حالة الناشط المدني الإيراني من أبناء القومية الأذرية، علي رضا فرشي، الذي اعتُقل، في يوليو/تموز من العام الماضي، لدفاعه السلمي عن حقة في لغته الأم ”الأذرية“.

ووصفت المنظمة في بيان لها نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني، اليوم الثلاثاء، اعتقال الناشط الأذري علي رضا فرشي بـ“التعسفي“ واحتجازه بـ“غير العادل“، داعية رئيس القضاء في إيران إلى الإفراج الفوري عنه.

وبحسب تقرير للمنظمة، فقد اعتُقل علي رضا فرشي من قبل قوات الأمن، في يوليو من العام الماضي، لمجرد الدفاع السلمي عن حقه في اللغة الأم، ونشر تقارير عن اعتقال نشطاء مدنيين على إنستغرام.

وقالت المنظمة، إن“السلطات منعت الناشط من أبناء القومية الآذرية علي رضا فرشي من توكيل محامٍ للدفاع عن التهم الموجهة إليه في المحكمة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات وشهرين“.

وأضافت“أن الناشط المدني أصيب بجراح بالغة في الوجه جراء تعرضه للضرب على يد قوات الأمن، وبعد شهور من التماس العناية الطبية بسبب مشاكل في النظر في عينه اليسرى وخدر في ذراعيه وساقيه، تم منحه مؤخرًا إجازة لثلاثة أسابيع، وتم تحويله إلى مستشفى خارج السجن“.

وبحسب التقرير، فقد طالب الأطباء بضرورة علاجه من مرض السكري وضبط نسبة السكر في الدم، حيث إن السجن لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لعلاج هذا الناشط المدني، مبينًا“أن الجولة الثانية من فحص الناشط علي رضا فرشي مقررة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما يحتاج إلى عناية طبية فورية“.

ودعت منظمة العفو الدولية رئيس القضاء الإيراني محسني إيجي وضع الإفراج الفوري عن الناشط ضمن جدول أعماله، وإجراء تحقيق محايد في اعتقاله التعسفي وضربه، والتحقيق مع مرتكبي الحادث بشكل عاجل.

وأصدرت 18 منظمة وجماعة حقوقية في إيران بيانًا مشتركًا، في 16 تموز/يوليو الماضي، أعربت فيه عن قلقها إزاء الانتهاكات المتعددة التي تعرض لها علي رضا فرشي، داعية إلى ”الإفراج الفوري عنه“ والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

ويعد الأذريون من أهم القوميات في إيران، ويتمركز معظمهم في محافظات: أذربيجان الشرقية، وأردبيل، وزنجان، وأجزاء من أذربیجان الغربیة، وبأعداد قليلة في محافظات أخرى، مثل: كردستان، وقزوين، وهمدان، وجيلان، ومركزي.

كما توجد مجموعة كبيرة من الأذريين في العاصمة طهران يقدرون بنحو مليون شخص، فيما تشير بعض التقارير إلى أن إجمالي السكان الناطقين باللغة الأذرية والتركية هو 18% من إجمالي سكان إيران.