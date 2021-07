الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل بمقتل شابين على يد أجهزة أمن حماس

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، على خلفية مقتل شابين على يد الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنّه من المفزع مقتل عماد الطويل، في 25 تموز/يوليو، وحسن أبو زايد، في 23 تموز/يوليو، بحسب ما ورد، على أيدي قوات الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

A full, independent & transparent investigation should be conducted immediately so that the perpetrators can be brought to justice.

— EU and Palestinians (@EUpalestinians) July 27, 2021