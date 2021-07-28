نيويورك تايمز: انتقاما من أقربائهم في الخارج.. الصين تستهدف عائلات الإيغور الهاربين

كشفت تقارير ومقابلات خاصة لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن الصين تستهدف أقارب وعائلات نشطاء الإيغور الذين يجرؤون على انتقاد الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة في إقليم شينغ يانغ الصيني، حيث يتم سجنهم وفي بعض الأحيان ما هو أسوأ.

كانت الشابة الصينية ”ميهرياي إركين“ (30 عاما)، عالمة زراعية موهوبة، تلقت تعليمها في جامعات مرموقة في شنغهاي وطوكيو، وأرادت مساعدة المزارعين في المناطق الفقيرة، مثل مسقط رأسها في شينغ يانغ غرب الصين.

إلا أن أصدقاءها وعائلتها قالوا إن نشاط عمها الحقوقي في الدفاع عن أقلية الإيغور المسلمة المضطهدة في الصين، جعلها هدفا لاضطهاد الدولة.

وفي البداية أخذت السلطات والدها، ثم ضغطوا عليها للعودة إلى الوطن من اليابان، وفي العام الماضي، توفيت ميهرياي في شينغ يانغ بظروف غامضة.

من جانبها، أكدت الحكومة الصينية وفاة ميهرياي، وعزت ذلك إلى المرض، لكن عمها الناشط عبدالولي أيوب يزعم أنها توفيت في عهدة السلطات.

ويقول أيوب إن ابنة أخيه كانت آخر فرد في عائلته يتعرض لضغط من السلطات، وكان شقيقاه قد اعتقلا وسجنا بالفعل، وقال إن الثلاثة استهدفوا انتقاما لجهوده في فضح محنة الإيغور.

وأضاف أيوب، الذي يعيش الآن في النرويج: ”الناس لا يعانون ويتم تلقينهم العقائد وتعذيبهم فحسب، بل يموتون بالفعل، والحكومة الصينية تستخدم هذا الأمر لتهديدنا وإجبارنا على الصمت، وجعلنا نفقد الأمل“.

ومع تكثيف بكين لحملة قمعها لشينغ يانغ في السنوات الأخيرة، شعر المزيد من الإيغور الذين يعيشون في الخارج بأنهم مجبرون على التحدث علنا عن معسكرات الاعتقال الجماعية، وغيرها من الانتهاكات ضد أسرهم في الوطن، وبالفعل أضافت شهاداتهم إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على حملة الصين القمعية، التي وصفها البعض بأنها إبادة جماعية، ما دفع الحكومات الأجنبية إلى فرض عقوبات.

والآن تضغط السلطات الصينية على الإيغور في الخارج من خلال استهداف أقاربهم.

ولطالما تعامل الحزب الشيوعي مع أقارب المعارضين على أنهم مذنبون بالتبعية، واستخدمهم للضغط على أفراد الأسرة الذين ينتقدونه ومعاقبتهم، ومع سيطرة السلطات على المحاكم، لا يمكن للمتهمين الطعن في مثل هذه الأحكام والقضايا، فعلى سبيل المثال أمضت ليو شيا ما يقرب من 8 سنوات رهن الإقامة الجبرية بعد أن حصل زوجها الناشط الصيني ليو شياوبو على جائزة نوبل للسلام في عام 2010، وقضى شقيقها الأصغر، ليو هوي، عامين في السجن بتهمة الاحتيال، التي وصفتها شيا بانتقام الدولة.

ومع ذلك يبدو أن السلطات الصينية تطبق هذا التكتيك بقسوة غير عادية ومتزايدة مع الإيغور، حيث تضع بعض أقارب نشطاء الإيغور في السجن لعقود أو أكثر.

وقال دولكون عيسى، رئيس مؤتمر الإيغور العالمي، الذي يتخذ من ألمانيا مقرا له، وهو جماعة حقوقية تدافع عن الإيغور، إنه يعتقد أن شقيقه الأكبر رهن الاعتقال، كما علم في أواخر مايو الماضي أن هوشتار، شقيقه الأصغر، قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، موضحا أنه متأكد أن الأمر مرتبط بنشاطه.

وقالت إذاعة ”راديو آسيا الحرة“، التي تمولها الولايات المتحدة، إن أكثر من 50 من أقارب الصحفيين العاملين فيها احتجزوا في شينغ يانغ، وبعضهم محتجز في معسكرات الاعتقال وحكم على آخرين بالسجن.

ويعمل هؤلاء الصحفيون في خدمة لغة الإيغور التابعة للإذاعة، التي تميزت في السنوات العديدة الماضية بتغطيتها للقمع، وفضح وجود المعسكرات ونشر مقابلات مع شهود العيان على عمليات القتل.

وحكم على شقيقة روشان عباس، الناشط الإيغوري الأمريكي، في ديسمبر الماضي بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الإرهاب، وذلك بعد احتجازها مع عمتها عام 2018، بعد أيام من حديث روشان عباس في مؤتمر بواشنطن عن شجب حملة القمع والاحتجاز على نطاق واسع في شينغ يانغ.

وقالت روشان عباس: ”خطفوا شقيقتي انتقاما مني لأنني ألقيت ذلك الخطاب العام، وكأداة لإسكاتي“.

ووفقا لدراسة أجرتها جمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى، ومشروع الإيغور لحقوق الإنسان، وهي منظمات غير ربحية مقرها واشنطن، أعادت بعض الدول أيضا أكثر من 300 من الإيغور إلى الصين منذ عام 2010، بناءً على طلب بكين.

وفي حالة ميهرياي، لفت عمها أولا انتباه السلطات في شينغ يانغ إلى محاولة توسيع استخدام لغة الإيغور، واعتبرت الحكومة حتى أكثر التعبيرات عن الهوية العرقية اعتدالا كتهديد خطير، واعتقلت أيوب عام 2013، وقضى 15 شهرا في السجن، وبعد الإفراج عنه فر إلى الخارج، لكن خبرته شجعته على مواصلة النضال.

ووفقا لأسامي نورو، صديقة ميهرياي في طوكيو، في الوطن، كان أركين، شقيق أيوب، وهو مسؤول محلي في الحزب الشيوعي، يعلم أن وضعه الخاص كان محفوفا بالمخاطر، وفي عام 2016، أخبر ابنته أن هناك حملة قمع تتكشف، وأنه يخشى أن تطاله.

وابتكر الأب والابنة نظاما بسيطا لإعلام ميهرياي بأنه آمن، حيث كان يرسل لها ملصق وجه مبتسم على تطبيق WeChat كل صباح.

وقالت نورو: ”عندما لم يرسل الملصق في أحد الأيام، اتصلت ميهرياي بوالدتها وعلمت أن والدها احتجز في أحد معسكرات الاعتقال، وكانت مستاءة للغاية منذ ذلك الحين وتبكي كل يوم“.

من جانبه، يعتقد أيوب أن السلطات احتجزت شقيقه في منتصف عام 2017.

وقالت نورو إنه في السنوات التي تلت ذلك، تأثرت ميهرياي بشدة بوضع والدها، لدرجة أنها فقدت الوزن، وبدأت في تلقي رسائل حازمة من والدتها، التي من المرجح أن تكون بناءً على طلب السلطات، تأمرها بوقف نشاط عمها أو العودة إلى المنزل.

وتقول عائلتها وأصدقاؤها إن قرار ميهرياي بالعودة إلى الصين في يونيو 2019 كان مفاجئا، حيث تركت حقائبها في المنزل، واتصلت بنورو من المطار وأخبرتها أنها تريد محاولة العثور على والدها، رغم أنها كانت تعلم أنه لا يزال رهن الاحتجاز، وقالت نورو إنها حاولت إقناعها بالعدول عن الفكرة.

وأضافت نورو: ”أخبرتني أنها تريد محاولة العثور على والدها، حتى لو كان ذلك يعني أنها قد تموت“.

ويقول أيوب إنه يعتقد أن السلطات اعتقلت ميهرياي في فبراير 2020 لمعاقبته بعد أن ساعد وسائل الإعلام الدولية على الإبلاغ عن وثيقة حكومية مسربة توضح كيفية تعقب الصين للإيغور واختيارهم للاحتجاز.

ولا تزال ملابسات وفاة ميهرياي غير واضحة حتى الآن، حيث تم إعلان وفاتها لأول مرة على إذاعة ”آسيا الحرة“، التي نقلت عن ضابط في الأمن القومي من مسقط رأس ميهرياي قوله إنها توفيت أثناء وجودها في مركز اعتقال في مدينة كاشغر الجنوبية.

وقال أيوب إنه يعتقد أنه نفس المكان الذي تعرض فيه هو نفسه للضرب والإيذاء الجنسي قبل 6 سنوات، عندما تم احتجازه.

وأضاف أيوب أن عائلة ميهرياي تسلمت جثمانها، لكن مسؤولي الأمن طلبوا منهم عدم استقبال ضيوف في جنازتها وإخبار الناس بأنها توفيت في المنزل.

وفي بيان لصحيفة نيويورك تايمز، قالت حكومة شينغ يانغ إن ميهرياي عادت من الخارج في يونيو 2019 لتلقي العلاج الطبي، وفي 19 ديسمبر، توفيت في مستشفى في كاشغر بسبب فشل في الأعضاء إثر فقر الدم الحاد.

وكتبت الحكومة في البيان إنه منذ أن ذهبت إلى المستشفى حتى وفاتها، كان عمها وشقيقها الأصغر يعتنيان بها دائما.

وقبل عودتها إلى الصين، كانت ميهرياي تدرك أن عودتها يمكن أن تنتهي بشكل مأساوي، حيث كتبت في رسائل نصية إلى أيوب عندما حاول إقناعها بالعدول عن العودة إلى الوطن، فقالت: ”كلنا نغادر وحدنا، الأشياء الوحيدة التي يمكن أن ترافقنا هي حب الله وابتسامتنا، أنا خائفة جدا، وآمل أن أقتل برصاصة واحدة“.