هل تعيش الصين أوقاتا أصعب مع بايدن مقارنة بترامب؟

منذ تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة الأمريكية، ظهرت الخلافات الأمريكية الصينية بصورة أكبر من ذي قبل، لكن هذه المرة اتبعت الولايات المتحدة سياسية تكوين تكتلات ضد الصين بدلا من سياسة ”أمريكا أولا“ التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما نقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ عن خبراء ومعلقين صينيين وأمريكيين.

وذكرت الصحيفة أن ثاني أكبر دبلوماسية للولايات المتحدة التقت أمس الإثنين، مع نظرائها الصينيين في مدينة تيانجين الساحلية الصينية، وقبل زيارة نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان إلى الصين، قال مسؤولون أمريكيون إن الهدف من هذه الجولة من المناقشات، وهي ثاني محادثات مباشرة بين كبار المسؤولين من كلا البلدين منذ تولى الرئيس بايدن منصبه، هو الحد من الانقسام المتزايد في العلاقات الصينية الأمريكية والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، ومع الخروج من الاجتماعات، لم تتضح أي مؤشرات حول الاجتماع.

وفي محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونائبه شيه فنغ، أوضح شيرمان مخاوف واشنطن الكثيرة مع بكين، من حملات القمع التي تمارسها في هونغ كونغ وشينغ يانغ والتبت إلى الإصرار من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى العالمية الأخرى على أن قراصنة تابعين للحكومة الصينية شاركوا في مجموعة واسعة من الأنشطة السيبرانية الخبيثة.

وقالت شيرمان إن إدارتها ترحب ”بالمنافسة القوية“ مع الصين، لكنها لم تسع إلى الخلاف، وأصرت على أن الصين، التي تشعر بالاستياء من الانتقادات الغربية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، لا يمكنها أن تضع نفسها فوق الشبهات، وقالت للصحفيين بعد الاجتماعات: ”نتوقع أن يفهم المسؤولون الصينيون أن حقوق الإنسان ليست مجرد مسألة داخلية، بل هي التزام عالمي وقعوا عليه“ بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.

وبحسب الصحيفة، أثارت شيرمان كذلك مسألة جائحة كورونا ونقص التعاون الواضح من جانب الصين مع جهود منظمة الصحة العالمية لفهم منشئه، وهي قضية حساسة لبكين، كما أنها مصدر لغضب المشرعين الأمريكيين، وقالت إيفا دو، مراسلة الصحيفة في الصين: ”في الأسبوع الماضي، أعلنت بكين أنها لن تتعاون مع خطط متابعة أبحاث منظمة الصحة العالمية، لقد دعم بايدن خطة منظمة الصحة العالمية، بينما أمر وكالات الاستخبارات الأمريكية أيضاً بالبحث عن أدلة حول منشأ الوباء“.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظراء شيرمان الصينيين كانوا متشددين بالمثل، ففي الاجتماعات الأولى في ألاسكا، استخدم وانغ نبرة قوية لشن هجوم على ”النفاق“ الأمريكي المتصور وإخفاقات الديمقراطية الأمريكية، وهذه المرة، اتهم شي إدارة بايدن بتأجيج صراع المستقبل (بين البلدين)، ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن شيه قوله: ”تريد الولايات المتحدة إثارة الروح القومية من خلال جعل الصين عدوا وهميا، كما لو أنه بمجرد كبح تنمية الصين، سيتم حل المشاكل الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وستكون أمريكا عظيمة مرة أخرى، ويمكن أن تستمر الهيمنة الأمريكية“.

ويعد تعليق شيه تقييما ضمنيا لبكين، بأنه على عكس ما يزعمه الجمهوريون في واشنطن بشكل روتيني، لا توجد سوى انفراجة بسيطة في نهج بايدن الحالي بشأن الصين إذا ما قورن بنهج سلفه، ففي الأشهر الستة الأولى من توليها السلطة، فرضت إدارة بايدن عقوبات على المسؤولين الصينيين المشاركين في الحملة على هونغ كونغ، وفرضت قيوداً على الصادرات على بعض شركات التكنولوجيا الصينية ووسعت إجراءات عهد ترامب لمنع الاستثمار الأمريكي في الشركات الصينية التي تتعامل مع جيش البلاد، وفي هذه الأثناء، بالكاد تراجعت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي عن المسار العدائي الذي سلكته إدارة ترامب، بينما أثارت غضب الصين من خلال دعم أستراليا في نزاعاتها التجارية مع بكين.

ويؤكد بعض المعلقين الصينيين البارزين أن الصين في وضع أكثر صعوبة مع وجود بايدن في البيت الأبيض، إذ تحاول الولايات المتحدة بناء جبهة أكثر اتحاداً مع الشركاء الأوروبيين والآسيويين بعد 4 سنوات من أجندة ترامب المتقلبة، ”أمريكا أولاً“، فعندما غادرت شيرمان الصين، توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الهند وشرع وزير الدفاع لويد أوستن في جولة في جنوب شرق آسيا.

وقال يان زويتونغ، عميد معهد العلاقات الدولية في جامعة تسينغهوا في بكين، لصحيفة نيويورك تايمز: ”إدارة بايدن تعزل الصين بإستراتيجية اتحادات متعددة الأطراف، وقد تسببت هذه الإستراتيجية في صعوبات للتنمية الاقتصادية للصين والضغط على العلاقات الدبلوماسية الصينية أكثر بكثير من إستراتيجية ترامب أحادية الجانب“.