بسبب نقص الغذاء.. اشتباكات تودي بحياة سجين إيراني في أرومية

أدى نقص الغذاء في السجن المركزي في مدينة ”أرومية“ الواقعة شمال غرب إيران، إلى اشتباكات وقعت بين السجناء أثناء توزيع حصص غذائية عليهم الأمر الذي أسفر عن مقتل سجين يدعى ”داود حيدري“.

ونقل موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني عن شبكة حقوق الإنسان الكردية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن ”اشتباكا وقع بين سجناء أثناء توزيع حصص غذائية في سجن مدينة أرومية المركزي، أدى إلى مقتل سجين اسمه داود حيدري“.

وفي إشارة إلى التوزيع غير السليم للحصص الغذائية المحظورة في سجن أرومية، يقول التقرير ”إن السجناء يأكلون الفاكهة مرة واحدة فقط كل ثلاثة أسابيع كما حدث هذا الصراع بين السجناء على البطيخ الأحمر“.

وأشارت الشبكة الحقوقية الكردية الإيرانية إلى أن الاشتباك بين المعتقلين في سجن أرومية المركزي وقع أول أمس (الأحد)، ونُقل داود حيدري إلى المستشفى بسبب خطورة إصابته، لكنه توفي بعد ساعات قليلة“.

وبحسب هذا التقرير ”فقد اعتقل داود حيدري قبل نحو شهرين بتهمة ارتكاب جرائم عامة ونُقل إلى سجن أرومية المركزي الواقع شمال غرب إيران“.

وقبل أقل من شهر وفي 14 تموز/يوليو الجاري، أثناء توزيع الحصص الغذائية في سجن أرومية، قُتل سجين آخر يُدعى كريم بابائي في اشتباك بين سجناء، وفق للتقرير الإيراني.

ولطالما كانت نوعية وكمية الحصص الغذائية بين نزلاء سجن أرومية من المشاكل الرئيسة لنزلاء هذا السجن، كما أدت الظروف الاقتصادية السيئة للسجناء وعائلاتهم خارج السجن، خاصة في السنوات الأخيرة إلى عدم قدرة العديد من السجناء على دفع نفقاتهم وزاد من مشاكلهم.

وكانت تقارير نشرت في وقت سابق قد أشارت إلى أن سجن أورمية المركزي يعد من أخطر السجون على المحتجزين بسبب عدم فصل السجناء السياسيين عن المعتقلين المدنيين بقضايا أخرى مثل المخدرات، وعادة يشهد هذا السجن احتجاجات من قبل السجناء ضد إجراءات السلطات الأمنية الموجودة فيه.

وفي 29 من يوليو/تموز 2020، أدت توترات واشتباكات بين السجناء في الجناح 2-1 بسجن أورمية المركزي إلى إصابة ما لا يقل عن 11 سجينًا.

ووفق تقارير إيرانية يوجد حوالي 900 معتقل محتجز في العنابر 2-1، معظمهم سجناء لجرائم تتعلق بالمخدرات، لكن العديد من السجناء السياسيين محتجزون أيضًا في هذا الجناح.