تقرير: المتشددون في إيران يتأهبون لتصفية حساباتهم السياسية مع فلول حكومة روحاني

كشف تقرير إخباري، اليوم الأحد، عن مشروع قرار لنواب التيار المتشدد في البرلمان الإيراني يهدف لفرض قيود على المسؤولين والوزراء العاملين في حكومة الرئيس الحالي، حسن روحاني.

ورأى التقرير أن المتشددين يستغلون سلطاتهم التشريعية لتصفية حساباتهم السياسية مع حكومة روحاني المحسوبة على التيار المعتدل الإصلاحي.

وجاء في تقرير لصحيفة ”شرق“ الإيرانية أن النواب يعكفون على صياغة مشروع قرار بعنوان: ”حظر سفر المسؤولين خارج البلاد بعد انتهاء فترة عملهم“، حيث يسعون من وراء ذلك لمحاكمة المسؤولين المنتمين لحكومة روحاني بعد فترة عملهم بالحكومة.

ورأى التقرير الذي جاء بعنوان ”هل بدأت تصفية الحسابات السياسية؟“ أن نواب البرلمان ”سنوا سيوفهم للحكومة الحالية، وينتظرون انتهاء أعمالها لتصفية حساباتهم السياسية مع أعضائها“.

ونقل التقرير عن رئيس اللجنة الحقوقية والقضائية بالبرلمان، موسى غضنفرآبادي قوله: ”إن مشروع قرار حظر سفر المسؤولين خارج البلاد بعد انتهاء فترة عملهم بالحكومة لا يزال يخضع للدراسة والبحث في البرلمان“.

واعتبر غضنفرآبادي أن الهدف من التصديق على هكذا قرار هو ضمان التحفظ على المسؤولين الذين قد يواجهون تهما، وذلك في حال تدخلت السلطة القضائية للتحقيق مع أحد المسؤولين أو الوزراء المنتهية أعمالهم.

ولفت التقرير إلى أن المادة رقم 4 من مشروع القرار المذكور تنص على أن أي مسؤول أو وزير سابق أراد السفر خارج البلاد يجب عليه الحصول على إذن من الجهات الأمنية؛ وأهمها: استخبارات قوات الحرس الثوري.

وأشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على أن المسؤولين والوزراء المنتهية فترة عملهم في الحكومة مجبرون على عدم إخراج أموالهم خارج البلاد، والامتناع عن إتمام أية معاملات مالية.

وكان مرشحو التيار المتشدد قد سيطروا على أغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث شهدت إقصاء غير مسبوق لترشح نواب التيار الإصلاحي.

يُذكر أن البرلمان الإيراني بقيادة المتشددين استجوب عددا من الوزراء ووصل الأمر للعمل على عزل الرئيس، روحاني، فيما تدخل المرشد، علي خامنئي وحث النواب على عدم استجواب أو عزل الرئيس، داعيا لاستكمال الحكومة أعمالها حتى انتهاء ولايتها القانونية.