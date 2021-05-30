مقتل 6 أشخاص بقذيفة استهدفت حفل زفاف في أفغانستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أصابت قذيفة هاون حفل زفاف في ولاية شمال العاصمة الأفغانية، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال، بحسب ما أعلن مسؤولون، الأحد.

ووقع الهجوم في وقت متأخر السبت، في ولاية كابيسا، عندما ضربت قذيفة كانت تستهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش منزلا، حيث كان حشد من الناس متجمّعا فيه من أجل حفل زفاف، وفق ما أفاد مسؤولون.

وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع فواد أمان على تويتر ”قتل 6 مدنيين وأصيب 4 بجروح عندما أصاب صاروخ إرهابي أطلقته طالبان حفل زفاف في ولاية كابيسا“.

وكان من بين القتلى نساء وأطفال، وفق ما ذكر الناطق باسم حاكم كابيسا شايق شوريش، الذي حمّل طالبان مسؤولية الاعتداء.

وقال، إن المتمرّدين استهدفوا نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقذيفة، لكنها أخطأت هدفها وأصابت حفل الزفاف.

ونفى المتمرّدون إطلاق القذيفة واتّهموا الحكومة بإطلاقها.

كما اتهمت وزارة الداخلية طالبان الأحد بقتل نحو 250 مدنيا، وإصابة أكثر من 500 بانفجار قنابل على جوانب طرق، وغير ذلك من الهجمات على مدى الشهر الماضي.

وبينما تنفي طالبان قتل المدنيين، إلا أن القنابل المزروعة على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن غالبا ما تودي بمدنيين.

والسبت، لقي 4 أشخاص على الأقل، بينهم محاضران في جامعة حتفهم، وأصيب آخرون بجروح عندما ضربت قنبلة وضعت على جانب إحدى الطرق حافلتهم في ولاية بروان شمال كابول.

وتصاعد العنف خلال الأسابيع الأخيرة، بينما خاضت القوات الحكومية وطالبان معارك شبه يومية في المناطق الريفية.

ورغم تصاعد العنف، يواصل الجيش الأمريكي سحب باقي جنوده البالغ عددهم 2500 من أفغانستان.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي، جيش بلاده بإتمام سحب جميع الجنود بحلول 11 أيلول/سبتمبر، لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة بدأت قبل نحو 20 عاما.