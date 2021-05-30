العثور على السفير الأوكراني في تايلاند ميتا في جزيرة سياحية‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

عثر على السفير الأوكراني في تايلاند، ميتا، الأحد، في جزيرة كوه ليبي (جنوب) السياحية، حيث كان يقضي إجازة مع ابنه، كما أعلنت الشرطة فيما لم تحدد أسباب وفاته حتى الآن.

وكان الدبلوماسي أندري بيشتا (45 عاما) عين سفيرا لأوكرانيا في تايلاند في 2016.

وأعلنت الشرطة التايلاندية، الأحد، أنه عثر عليه ميتا حوالي الساعة 5,30 فجرا (22,30 ت غ) بغرفته في مجمع فندقي في كوه ليبي، وهي جزيرة سياحية يقصدها السياح بكثرة بسبب مياهها الزرقاء الصافية.

وجاء في بيان نسب إلى نائب المتحدث باسم الشرطة الوطنية كيسانا فاثانشاروين، أن ”التحقيق الأولي لم يظهر أي دليل على هجوم أو مداهمة أو عنف“.

وارتدى أعضاء الفريق الطبي الذين وصلوا أولا إلى مكان الحادث ملابس واقية لفحص الجثة على سبيل الاحتياط، بينما استجوبت السلطات نجل السفير أوستاب الذي كان ينزل معه في الغرفة نفسها.

وقال إن والده خلد إلى النوم حوالي الساعة 23,00 مساء في اليوم السابق، لكنه استيقظ حوالي الساعة 4,30 فجرا، وهو يتقيأ قبل أن يغمى عليه بحسب ما أفاد فاثانشاروين الذي أضاف أنه تم استجواب شهود آخرين أيضا.

ونقل جثمان أندري بيشتا أولا إلى مستشفى محلي لإجراء تشريح، قبل أن ينقل إلى مستشفى للشرطة في العاصمة التايلاندية بانكوك لإجراء تحقيق معمق أكثر حول أسباب الوفاة.

وأمضى بيشتا أكثر من عشر سنوات من حياته المهنية في تايلاند، التي وصلها العام 2007 بصفته مستشارا للبعثة الدبلوماسية في بانكوك، بحسب موقع السفارة على الإنترنت.

وعين نائبا لمدير عام السفارة في 2011 قبل أن يتسلم منصب سفير العام 2016.