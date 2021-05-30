تقرير: واشنطن ترجح توجه سفينتين إيرانيتين إلى فنزويلا في خطوة تفاقِم التوتر مع طهران

رصدت أجهزة المخابرات الأمريكية سفينتين تابعتين للبحرية الإيرانية قد تكون وجهتهما النهائية فنزويلا، في خطوة قد تكون استفزازية في لحظة توتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية.

كشفت عن ذلك مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية في معلومات نسبتها لمصادر رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع.

وقالت المجلة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن ”فرقاطة إيرانية، وناقلة النفط الإيرانية السابقة (ماكران)، والتي تم تحويلها إلى سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، توجهتا إلى الجنوب على طول ساحل شرق أفريقيا، وفقًا لأحد المصادر“.

وبين التقرير أن ”المسؤولين الأمريكيين ليسوا متأكدين بشكل قاطع من وجهة السفينتين الإيرانيتين، ولكنهم يعتقدون أنهما ربما تتجهان إلى فنزويلا، إذ لا تزال نوايا طهران من إرسال السفينتين إلى أقصى الغرب أمرًا غامضًا“.

وتابعت المجلة في تقريرها أن ”إيران وفنزويلا تواجهان عقوبات أمريكية مشددة، وقامتا بتوثيق العلاقات بينهما خلال السنوات الأخيرة، وعززتا التعاون في العديد من القطاعات، من شحنات الوقود، إلى مشروعات تصنيع السيارات، ومصانع الأسمنت المشتركة بين الدولتين“.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن مسؤولين بارزين في حكومة الرئيس الفنزويلي ”نيكولاس مادورو“ يرون أن استقبال السفينتين الإيرانيتين سيكون خطأ، وفقًا لمصدر مطّلع على المناقشات، ولكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان ”مادورو“ اقتنع بتلك التحذيرات.

ونوهت ”بوليتيكو“ إلى أن السفينتين قامتا بمناورة يوم الخميس الماضي، بحسب مسؤولين عسكريين أمريكيين، ثم عادتا مرة أخرى إلى الاتجاه جنوبًا.

وبينت المجلة أنه ”تم إبلاغ الكونغرس بالمعلومات الاستخباراتية الحساسة خلال الأيام القليلة الماضية بأن الولايات المتحدة تعتقد أن السفينتين متجهتان إلى فنزويلا، ولكنهم أشاروا إلى أن الوجهة النهائية يمكن أن تتغير“.

ورأت المجلة أن توقيت توجه السفينتين الإيرانيتين إلى أقصى الغرب أمر غير متناسب على الإطلاق مع آمال خفض حدة التوترات مع طهران، إذ وصف قائد القوات المركزية الأمريكية في أمريكا الجنوبية والوسطى الوجود العسكري الإيراني المتنامي في فنزويلا بالمزعج، إذ قال الأدميرال ”كريغ فالر“ إن وجود عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني في فنزويلا أمر مثير للقلق بشكل خاص.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صنّفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في عام 2019، واغتالت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة بطائرة مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد في يناير 2020.

وختمت المجلة تقريرها بأن ”السلطات الأمريكية صادرت في الصيف الماضي 4 سفن شحن متجهة من إيران إلى فنزويلا. في مرحلة ما من تلك الرحلة، فإن السفن الأربع بالإضافة إلى 5 سفن أخرى، كانت ترافقها سفينة تابعة للاستخبارات البحرية الإيرانية، ولم تصل تلك السفن إلى فنزويلا، بحسب ما أكده مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال“.

وأشار التقرير إلى أن مجرد وجود السفن الحربية الإيرانية في الفناء الخلفي لأمريكا سيمثل تحديًّا للإدارة الأمريكية، ومن المرجح أن يؤجج الجدل في واشنطن حول قرار الرئيس جو بايدن بإعادة المفاوضات مع طهران.