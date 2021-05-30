الحرس الثوري الإيراني ينذر المعترضين على انتخابات الرئاسة: لن نرحم المحتجين

هدد أحد قادة منظمة أنصار حزب الله الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، الإيرانيين الذين يفكرون في الخروج باحتجاجات شعبية مناهضة للانتخابات، والنظام الإيراني في الأيام المقبلة.

ونقل موقع ”رويداد 24“ الإخباري اليوم الأحد، عن الجنرال سعيد قاسمي، القيادي في منظمة أنصار حزب الله، والضابط السابق في الحرس الثوري، قوله وهو يخاطب من يريد الخروج باحتجاجات للشوارع: ”هيا أخرجوا للشوارع، لن أرحم أيًا منكم“.

وأضاف قاسمي: ”من هو أقوى منكم قد خرج للشوارع سابقًا مع كل الدعم الذي كان يحظى به، لكن أين مصيره“، في إشارة لزعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي، الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ 2011، بعد احتجاجه على نتائج انتخابات 2009.

وجاءت تصريحات الجنرال قاسمي، وسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/ يونيو المقبل، مع استبعاد أغلب مرشحي التيار الإصلاحي، وحلفائهم المعتدلين.

وكان الرئيس الإيراني السابق محمد أحمدي نجاد، هدد بمقاطعة الانتخابات، ولوّح في عدة تصريحات بالاحتجاج على خلفية استبعاده من سباق الانتخابات.

ومنظمة أنصار حزب الله، هي منظمة متشددة ولديها أنشطة سياسية وثقافية في إيران، وأبرز قادتها الحاليين هو حسين الله كرم، وهي موالية للحرس الثوري وتخضع لتوجهاته، ولديها علاقات مع كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الإيرانية، وأغلب قادتها مدرجون على لائحة العقوبات الأمريكية.

وتشارك منظمة أنصار حزب الله، في قمع أي احتجاجات شعبية مناهضة للنظام تخرج بإيران، وقد شاركت بقوة في اخماد احتجاجات 2009، عقب اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، كما شاركت بقمع احتجاجات 2019، على خلفية رفع أسعار البنزين.

وهذه المنظمة متورطة باقتحام وإحراق سفارة السعودية بطهران، مطلع كانون الثاني/ يناير عام 2016.

ويوم الجمعة الماضي، هدد رئيس قوى الأمن الإيراني العميد حسين أشتري، الأشخاص الذين يدعون الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات.

وسمح مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، الثلاثاء الماضي، لسبعة مرشحين، لخوض الانتخابات، خمسة منهم من التيار الأصولي المتشدد، وأبرزهم المرشح إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، وهو الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات، بسبب غياب مرشحين منافسين.

وشملت القائمة أيضًا، المرشحين: ”سعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي“، فيما وافق المجلس على ترشيح ”عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده“.

وجرى استبعاد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الأسبق، ومستشار علي خامنئي، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده من بين الإصلاحيين الرئيسيين.