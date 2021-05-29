مقتل 4 أفغان بينهم أستاذان جامعيان في انفجار عبوة ناسفة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفاد مسؤولون أفغان عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم استاذان جامعيان واصابة عدد آخر بجروح في انفجار قنبلة بحافلتهم شمال العاصمة الأفغانية السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق اريان للصحافيين إن الحادث وقع عندما انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على جانب أحد الطرق بالحافلة في مدينة شاريكار عاصمة ولاية باروان.

وأضاف ”قتل أربعة اشخاص واصيب 11 بجروح“.

وكشفت وزارة التعليم العالي الافغانية أن اثنين من القتلى محاضران في جامعة البيروني ومن ولاية كابيسا المجاورة، مضيفة أن عميد الجامعة وبعض الطلاب بين الجرحى ايضا.

وندد عبد الله عبد الله الذي يقود عملية السلام في البلاد بالحادث الذي وصفه بأنه ”هجوم إرهابي“.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، في حين نفت طالبان تورطها.