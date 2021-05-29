وكالة: روحاني يعتزم إقالة رئيس البنك المركزي

كشف تقارير إخبارية إيرانية عن خلاف بين الرئيس حسن روحاني ورئيس البنك المركزي والمرشح للانتخابات الرئاسية عبد الناصر همتي، فيما هدد روحاني بإقالته من منصبه.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، في وقت متأخر من مساء السبت، إن الرئيس حسن روحاني يعتزم إقالة رئيس البنك المركزي ”عبد الناصر همتي“ أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو المقبل.

وأوضحت الوكالة إن ”روحاني يعتزم خلال الأيام المقبلة إقالة رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي بسبب بقائه كمرشح في الانتخابات الرئاسية“.

وقد تأثر سوق الصرف الأجنبي في طهران بعدما تداولته وسائل إعلام إيرانية عن عزم روحاني إقالة همتي، حيث سجلت العملة الإيرانية إنهيار أمام العملات الأجنبية وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 24 ألف تومان بعدما كان قبل يومين بقيمة 22 ألف تومان.

وفي سياق متصل، نقل موقع ”التجارة نيوز“ الإيراني، عن مصادر مطلعة، إن روحاني يضغط على همتي من أجل الإنسحاب من سباق الانتخابات بعدما رفض مجلس صيانة الدستور النائب الأول للرئيس روحاني، إسحاق جهانغيري.

وقالت المصادر إن روحاني طرح اثنين من المرشحين لتولي منصب رئاسة البنك المركزي أحدهما محمد نهاونديان نائبه للشؤون الاقتصادية، والمرشح الآخر هو حميد بور محمدي معاون رئيس لجنة إعداد الموازنة.

ووفقاً للمصادر فإن ”الخيار الأكثر جدية لتولي المنصب هو نهاونديان لكن الأخير أظهر عدم رغبته بتولي المنصب في هذا الوقت الراهن“.

من جانبه، قال همتي في معرض حديثه عن إقالته من منصبه خلال مداخلة عبر تطبيق ”كلوب هاوس“، إن ”الرئيس (حسن روحاني)، أبلغني في حال بقيت في الانتخابات، فلا يمكن البقاء على رأس البنك المركزي لأنه يؤثر على القضايا النقدية وسوق صرف في البلاد“.

وأضاف همتي ”أبلغت روحاني بأن بقائي كمرشح في الانتخابات الرئاسية لن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والنقدية، لكن القرار الأخير بيد الرئيس روحاني“، مشيراً إلى أنه ”ينتظر ما يقرره روحاني في الأيام المقبلة“.