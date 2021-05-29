قناة عبرية: وزير المالية يقترح انتخاب زعيم جديد لحزب "الليكود" بدلاً من نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، عن اقتراح قدمه وزير المالية يسرائيل كاتس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء انتخابات لقيادة الليكود لاختيار رئيس جديد للحزب، في مسعى لمنع تشكيل حكومة تغيير.

وبحسب القناة “ 12″ العبرية، فإن المقترح يتضمن أن ”من يتم انتخابه يحل محل نتنياهو كرئيس للوزراء لمدة عام واحد، حيث سيسهل تشكيل حكومة يمينية ومنع تشكيل حكومة تغيير“.

وذكرت القناة العبرية نقلا عن كاتس اعتقاده أنه سيفوز في مثل هذه الانتخابات، وبالتالي لو حدث ذلك سيتم تعيينه رئيسًا للوزراء وفق المتوقع.

ولفتت القناة العبرية أنه ووفقًا للاقتراح ستستمر عائلة بنيامين نتنياهو بالإقامة في المقر الرسمي في القدس، إلا أن نتنياهو رفض عرضه.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة ”كان“ العبرية أن نفتالي بينيت، زعيم حزب ”يمينا“، أكد أن قراره تشكيل حكومة مع يائير لابيد نهائي.