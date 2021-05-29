خاطفون يطلقون سراح 14 طالبا نيجيريا في ولاية كادونا

قال عضو بارز بهيئة التدريس بجامعة جرينفيلد النيجيرية، اليوم السبت، إن الخاطفين أفرجوا عن الـ14 طالبًا الباقين، الذين كانوا محتجزين بعد خطفهم الشهر الماضي من الجامعة شمال البلاد.

وهاجمت جماعات مسلحة عدة مرات مدارس وجامعات في شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بغرض الحصول على فدية منذُ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وفجّر عجز قوات الأمن عن كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يُعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة.

واقتحم مسلحون جامعة جرينفيلد بولاية كادونا شمال غرب نيجيريا في الـ20 من شهر أبريل/نيسان الماضي، وقتلوا شخصا في الغارة وأعدموا 5 من المخطوفين في الأيام التي تلت الهجوم.

واليوم السبت، قال سيمون نواكاشا العضو البارز بهيئة التدريس في جامعة جرينفيلد، إنه ”تم الإفراج عن 14 من طلاب الجامعة المخطوفين“، مبينًا أن هؤلاء الـ14 هم كل من تبقى بأيدي الخاطفين.