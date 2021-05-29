"نيويورك تايمز": انقلاب "مفاجئ" على أردوغان في مسقط رأسه والمعارضة تكسب أرضا جديدة (صور)

يتمتع القرويون في الغابات البكر بمقاطعة ريزه شمال شرق تركيا بميزتين، المناظر الطبيعية الغنية بالحياة البرية والجداول المائية المليئة بأسماك ”التراوت“، وحماية الرئيس رجب طيب أردوغان ”المواطن“ الأكثر شعبية في المنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

وأكدت الصحيفة في تقرير أنه في الوقت الذي يتعرض فيه أردوغان لضغوط سياسية على الصعيد الوطني، تسللت معارضته لمسقط رأسه، حيث شهدت ريزه على مدى أسابيع احتجاجات ضد خطط أردوغان لإنشاء محجر يهدد بتدمير 220 فدانًا من الأشجار، التي تمثل موردا أساسيا لمنطقة اكيز ديره الريفية.

ونقلت الصحيفة عن غونغور باس، الذي يعيش في منزل جده بجانب مجرى مائي اختنق بسبب ترسبات الطين بفعل أعمال الحفارات في المنطقة، قوله: ”هذه هي جنتنا، اعتدنا أن نشرب من النبع، لكن خلال الأيام العشرة الماضية، بات يتعين علينا شرب المياه المعبأة في زجاجات“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الاحتجاجات ضد المحجر كانت ملحوظة الشهر الماضي؛ لأنها اندلعت في ريزه، مسقط رأس أردوغان، والموالية له على ساحل البحر الأسود.

استغلال الفرصة

وأكدت الصحيفة أن خصوم الرئيس السياسيين استغلوا ذلك كفرصة لإضعاف الزعيم المحاصر بالفعل، الذي يحاول الدفاع عن موقفه بشأن الحالة الاقتصادية غير المستقرة في تركيا وتداعيات جائحة كورونا.

وبدأت المظاهرات المستمرة في اكيز ديره في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، وهو ما دفع سياسيين معارضين لاستغلال أي تصدعات في قبضة أردوغان على السلطة، حيث توافدوا إلى المنطقة لتقديم الدعم للأهالي بعد تحرك المسؤولين الحكوميين لقمع الاحتجاجات.

ويرى معارضو أردوغان أن الشركات الكبرى باتت لها الأولوية، وأن الحكومة وسلطات إنفاذ القانون في خدمة شركات البناء وليس المواطنين.

وقال ياكوب أوكوموسوغلو، وهو محامٍ يُعنى بالقضايا البيئية، ويمثل بعض القرويين: إن ”هذه هي أنواع المشاريع المصممة لكسب المال، لا أعتقد أن هذا يمثل تقدما للشعب“.

ورفض وزير النقل عادل قرايسمايل أوغلو الانتقادات الموجهة للمشروع، ووصفها بأنها اختراع من المعارضة السياسية، حيثُ قال خلال زيارة للمنطقة: ”في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات كاذبة حول المحجر“.

وأوضحت الصحيفة أن ريزه كانت موقعًا لعدد من المشاريع التنموية الضخمة الأخرى، التي أشرف عليها أردوغان بنفسه، بما في ذلك السدود والطرق السريعة والموانئ على الأراضي المستصلحة على طول ساحل البحر الأسود.

وأكدت فوز اثنتين من أكبر شركات الإنشاءات في تركيا، اللتين تربطهما علاقات وثيقة بالحكومة، وقامتا ببناء العديد من مشاريع الرئيس، بمناقصة بناء ميناء جديد في مدينة إيديري وترخيص لمحجر البازلت الأسود في ميناء في غوردير، وكلاهما في منطقة اكيز ديره.

صوت الحفارات

وأكد القرويون المتضررون في المنطقة إنه لم تتم استشارتهم بشأن مشروع المحجر، حيث قال موسى يلماظ، وهو رجل أعمال ساعد في تنظيم الاحتجاج، إنهم سمعوا لأول مرة شائعات عن خطط لبناء المحجر منذ عامين، ثم في أواخر الشهر الماضي، استيقظ القرويون على صوت الحفارات وهي تمزق الغابة.

وأكد: ”لا نريد مشروع المحجر هذا، وسنبقى هنا حتى يتوقفوا، لا يجب تدمير الطبيعة من أجل الحجارة“.

ويقول المتظاهرون إنهم يصرون على أنه يمكن عمل مشروع المحجر في مكان آخر بدلاً من التضحية بمنطقة ذات قيمة متنوعة بيولوجيا، حيثُ يزرع المزارعون الشاي في الوديان شديدة الانحدار ويجمعون العسل الثمين من النحل، الذي يزدهر عليها.

واشتدت الاحتجاجات وسط تصاعد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتحدى القرويون فترة الإغلاق الصارم لمواجهة شرطة مكافحة الشغب.

وصعد بعضهم عبر الغابة لإغلاق طريق عمال الحفر لعدة أيام، حتى نشرت الحكومة الشرطة شبه العسكرية للتصدي لهم وتحركت الشرطة بأدوات رذاذ الفلفل واحتجزت 8 أشخاص، ما دفع امرأتين إلى تسلق الأشجار المجاورة، حيث جلستا عالياً لعدة ساعات حتى أقنعهما نائب محلي بالنزول.

وتحدثت الصحيفة عن حالة الصدمة لدى القرويين عندما اكتشفوا أن أردوغان قد وقع مرسوماً يأمر بمصادرة أراضيهم قبل أيام فقط من وصول عمال الحفر، وقالوا إن نحو 15 من أصحاب المنازل سيفقدون أراضيهم المستخدمة في زراعة الشاي ورعي الماشية.

وفي غضون أيام من الاشتباك في اكيز ديره، بدأ سياسيو المعارضة بالوصول لإظهار دعمهم وسرعان ما تبعهم وزير النقل قرايسمايل أوغلو.

وأصر الوزير على أن ميناء إيديري سيجلب الوظائف والازدهار للمنطقة، ووعد بأن المحجر لن يكون نشطًا إلا لمدة عامين، وليس لمدة 70 عامًا كما هو مشاع، وستتم إعادة زراعته بعد ذلك، لكن القرويين وأنصارهم لم يقتنعوا بذلك، قائلين إنهم رأوا دمارا مماثلا تسببت فيه مشاريع البناء في أماكن أخرى.