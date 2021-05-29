بوتين يعقد يوما ثانيا من المباحثات مع لوكاشنكو على متن قارب (فيديو)

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو يوما ثانيا من المباحثات اليوم السبت على متن قارب، في ظلّ صخب دولي أثاره اعتراض مينسك طائرة أوروبية بهدف توقيف معارض.

واستضاف الرئيس الروسي نظيره الذي تعدّ موسكو أبرز حليف له، يومي الجمعة والسبت في مدينة سوتشي الساحلية على البحر الأسود في الوقت الذي تتعرض فيه مينسك لإجراءات عقابية أوروبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: ”أمس كان اليوم الرسمي للمحادثات واليوم للشق غير الرسمي“، مضيفا أن الرئيسين ”استفادا من الطقس الجيد“ وذهبا ”للقيام برحلة على متن قارب“.

وأفاد بيسكوف أنّ بوتين ولوكاشنكو ركّزا في مباحثاتهما على ”التعاون الاقتصادي“ و“مكافحة وباء“ كوفيد-19، وأيضا على مسألة تغيير مينسك مسار طائرة ”راين اير“ وتوقيف الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا اللذين كانا على متنها.

وأثار هذا الاعتراض فوق الأراضي البيلاروسية لرحلة جوية بين أثينا وفيلنيوس الاستياء في أوروبا والولايات المتحدة، حيث جرى تبني عقوبات بحق نظام لوكاشنكو، بما يشمل الطلب من شركات الطيران الالتفاف على المجال الجوّي لبيلاروس.

وأضاف بيسكوف أنّ ”لوكاشنكو قدّم لنظيره معلومات تفصيلية عمّا جرى على متن طائرة راين اير“، لافتاً إلى أنّ روسيا لا تتخذ موقفًا ”غير مكترث بمصير“ صوفيا سابيغا.

ووفق الكرملين فإن لوكاشنكو ”لم يعرب عن طلبات لمزيد من المساعدة الاقتصادية“ من روسيا التي تعدّ بالفعل الدائن الرئيسي لبيلاروس، لكنهما اتفقا على العمل على ”تنظيم الربط الجوي“ بين بلديهما في ضوء القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وكرر بيسكوف أنّ موسكو تريد ”تحقيقا معمقاً“ في ملابسات اعتراض طائرة ”راين اير“، واتهم الغرب بالتوصل إلى ”استنتاجات متسرعة“.

ودامت المباحثات بين الرجلين الجمعة لأكثر من خمس ساعات، ولم يكشف عن فحواها.