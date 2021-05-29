تقرير: ضغوط الغرب ضد الرئيس البيلاروسي تدفعه لتوطيد العلاقة مع بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لزعيم بيلاروسيا (روسيا البيضاء) المحاصر ألكسندر لوكاشينكو يوم الجمعة في أول اجتماع لهما منذ أن أثار الأخير غضب الغرب بإجبار طائرة ركاب أوروبية على الهبوط واعتقال صحفي منشق على متنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأظهر التلفزيون الحكومي الزعيمين يتعانقان ويسخران من الإدانة الدولية للحادث قبل المحادثات في مقر إقامة بوتين في منتجع سوتشي الساحلي، كما اقترح بوتين أن يذهب الاثنان للسباحة.

ووفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، يبدو أن العزلة السياسية والاقتصادية المتزايدة للوكاشينكو عن الغرب تدفع زعيم بيلاروسيا إلى التقرب أكثر من روسيا، وتوفر لبوتين فرصة لإحراز بعض التقدم في خططه طويلة الأمد لتعميق التكامل بين روسيا والجمهورية السوفيتية السابقة.

عقوبات وضغوط

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض جولة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا وحظر شركات الطيران التابعة لها من دخول المجال الجوي والمطارات التابعة للاتحاد كعقوبة لإجبار طائرة تجارية إيرلندية تقل صحفيًا منشقًا على الهبوط ثم اعتقاله.

وهذا الأسبوع، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن العقوبات الوشيكة قد تستهدف المعاملات المالية والصناعات الرئيسة في البلاد مثل النفط والبوتاس، وهما ركيزة من ركائز اقتصاد بيلاروسيا ومصدر رئيس للضرائب والعملات الأجنبية.

وفي ليلة الجمعة في واشنطن، قال البيت الأبيض إنه سيعيد فرض عقوبات الحظر الكاملة على 9 شركات مملوكة للدولة في بيلاروسيا منحتها وزارة الخزانة تخفيفا.

كما تعمل الولايات المتحدة أيضًا مع الحلفاء على ”وضع قائمة بالعقوبات المستهدفة ضد الأعضاء الرئيسيين في نظام ألكسندر لوكاشينكو المرتبطين بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والفساد، وتزوير انتخابات 2020، وأحداث 23 مايو“، وفقا لبيان البيت الأبيض.

وإضافة إلى ذلك، ستعلق الولايات المتحدة اتفاقية الخدمات الجوية، التي تسهل على شركات الطيران في كلا البلدين التحليق فوق المجال الجوي لبعضهما البعض، ووفقًا لمسؤول أمريكي سيكون الآن على شركات الطيران من كلا البلدين الحصول على موافقات حكومية قبل القيام بذلك.

وربما تكون مناورة لوكاشينكو مع رحلة رايان إير 4978 قد أوصلته إلى هدفه الذي سعى إليه عندما ألقى القبض على رومان بروتاسيفيتش، الصحفي الذي ساعد في بث الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي، ولكن هذه الخطوة، وهي الأحدث في سلسلة تجاوزات الزعيم البيلاروسي، تمنح الكرملين فرصة للاستفادة من موقف لوكاشينكو الضعيف بشكل متزايد.

وقال أرتيوم شريبمان، مؤسس شركة الاستشارات السياسية ”سنس اناليتكس“، التي تتخذ من مينسك مقرا لها: ”كل خطوة جديدة يتخذها الغرب لعزل لوكاشينكو تزيد حتما من اعتماده على بوتين“.

وقبيل المحادثات يوم الجمعة، قال لوكاشينكو لبوتين إن لديه حقيبة من الوثائق التي تظهر الخطر الذي تمثله الرحلة وسبب إجبارها على الهبوط، وقالت حكومته إن الرحلة أجبرت على الهبوط لأنها تلقت معلومات عن وجود قنبلة على متنها، ومع ذلك يذكر أنه لم يتم العثور على أي قنبلة بعد ساعة من تفتيش الطائرة.

وقال بوتين إنهما سيجريان نقاشًا واسع النطاق حول العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأضاف ”لقد اتفقنا على هذه المحادثات حتى قبل اندلاع الانفجار العاطفي الأخير، ”حتى دون هذه الأحداث، لدينا الكثير لنتحدث عنه“، في إشارة إلى الانتقادات التي تعرض لها لوكاشينكو من الغرب، مؤكدا أن روسيا تظل داعما قديما للاقتصاد البيلاروسي.

مساومة الاندماج

وفي الأشهر الأخيرة، عندما أصبح لوكاشينكو شخصية ”منبوذة“ دوليا أكثر فأكثر، تعهد بوتين بمزيد من الدعم المالي والعسكري لبيلاروسيا، ما يشير إلى نية موسكو تعزيز علاقتها بشريكتها الأصغر المحاصرة، والذي يمكن أن يربط مينسك في نهاية المطاف بشكل أكثر إحكامًا بروسيا.

وقال يوجين رومر، مدير برنامج روسيا وأوراسيا في كارنيجي: ”ربما يرى بوتين ذلك كوسيلة للضغط على لوكاشينكو لتقديم المزيد من التنازلات في مساومة الاندماج“.

فمنذ سنوات، ويحاول بوتين إقناع بيلاروسيا بالانضمام إلى روسيا كجزء من دولة موحدة أكبر، على غرار الحقبة السوفيتية، ولكن لوكاشينكو كان يرفض بسبب قلقه على سيادة بلاده.

في يوم الجمعة، أعرب لوكاشينكو بحزم عن استبعاد احتمال دمج بلاده في روسيا.

وقال لوكشينكو في اجتماع في مينسك لممثلي حكومة كومنولث الدول المستقلة قبل مغادرته للقاء بوتين: ”لقد تغير العالم، فلا يوجد حمقى بيننا اليوم لاستعباد دولة صديقة بطريقة استعمارية، هذا غير ممكن اليوم، وأي محاولة للسيطرة على الدولة، أو توحيدها بالقوة، ستؤدي إلى رفض رهيب“.

إلا أن المحللين قالوا إن تداعيات قرار الزعيم البيلاروسي لإجبار طائرة رايان إير، قد تجعل مقاومة ضغوط الكرملين طويلة الأمد للتقرب من بيلاروسيا، أصعب مع مواجهة البلاد خطر الاختناق المالي من الغرب.

وقال شريبمان: ”تتعامل روسيا مع التبعية الاقتصادية كأداة سياسية، وهذا يعني التبعية السياسية أيضًا“.

ومنذ سنوات، يستغل لوكاشينكو، الذي ظل في السلطة منذ 26 عامًا، عداء موسكو ضد الغرب لصالحه، مستخدمًا الاتحاد الأوروبي كوسيلة للتحصن ضد الكرملين، ولكن منذ حملته العنيفة على المتظاهرين الذين اتهموه بسرقة انتخابات الرئاسة العام الماضي والمعارضة السياسية التي قادتهم، تقلصت خياراته.

”رايان اير“ أنهت التقارب

هذا ويرى العديد من الخبراء أن مناورة لوكشينكو مع راين آير، كانت بمثابة مسمار في نعش العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا ونهاية لتقربه من الغرب، ويعتبر قراره للقاء بوتين بعد هذه المناورة بوقت قصير، بيانا قويا حول المعسكر الذي انضم إليه.

وقال ماثيو روجانسكي، رئيس معهد كينان في مركز ويلسون ومقره العاصمة واشنطن: ”كانت هناك فرصة لتقرب لوكاشينكو من الغرب، والآن يبدو أن اعتماده على موسكو أصبح كاملا للغاية.“

وفي العام الماضي، عندما كان الزعيم البيلاروسي يواجه مظاهرات الذين زعموا أنه سرق الانتخابات الرئاسية في أغسطس، وافق بوتين على منح بيلاروسيا قرضًا حكوميًا بقيمة 1.5 مليار دولار، وجمع فريقا من قوات إنفاذ القانون للمساعدة في دعم لوكاشينكو إذا خرجت الاحتجاجات ضده عن السيطرة، وقال إن البلدين سيجريان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل شبه شهري لمدة عام.

وآنذاك، هنأ بوتين الزعيم البيلاروسي على فوزه في الانتخابات، وفي وقت لاحق حذر القادة الأوروبيين من التدخل في بيلاروسيا عندما اجتاحت الاحتجاجات البلاد مطالبة باستقالة لوكاشينكو.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن روسيا وبيلاروسيا اتفقتا في وقت سابق من هذا العام على إنشاء مراكز تدريب مشتركة في كل دولة لقوات المظلات والدفاع الجوي.

هذا وستجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة في وقت لاحق من هذا العام تتضمن آلاف الجنود الروس في بيلاروسيا.

ويرى بعض المحللين أن هذه التدريبات هي طريقة موسكو لتعزيز نفوذها على بيلاروسيا واستعراض القوة العسكرية الروسية على الجانب الشرقي من منظمة حلف شمال الأطلسي.

وقال ستانيسلاف بيشوك، وهو عالم سياسي في منظمة المراقبة التابعة لرابطة الدول المستقلة وأوروبا، وهي مؤسسة فكرية دولية في موسكو: ”يُنظر للوكاشينكو على أنه عدو للغرب وحلف شمال الأطلسي، ولن يسمح للتحالف بالاقتراب أكثر من روسيا على حساب بيلاروسيا“.

وأضاف بيشوك: ”هذا هو أحد أسباب استمرار الكرملين في تقديم الدعم للوكاشينكو، على الرغم من أن موقف روسيا تجاهه بعيد كل البعد عن كونه وديًا“.