مسؤول إسرائيلي: لم نتفاجأ بقدرات حماس الصاروخية ونسبقها دائما بخطوة

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، عن تطور كبير طرأ على قدرات حماس الصاروخية، حيث أصبحت أكثر دقة من ذي قبل، وأن الجيش الإسرائيلي يسبقها دائما بخطوة، وفق تعبيره.

ونقل موقع ”واللا“ العبري عن المسؤول العسكري أن ”حماس عملت على تطوير صواريخها بثلاثة مستويات، وهي تحسين كبير في دقتها، وزيادة الرأس المتفجر، إضافة إلى زيادة مدى الصواريخ“.

وذكر المسؤول أن القوة الصاروخية لحماس تكمن في قدرتها على إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ، على نقطة معينة في إسرائيل.

وزعم المسؤول العسكري أن الصواريخ طويلة المدى التي تملكها الحركة لم يتبقَ منها غير القليل، مضيفًا أن ”التحدي الأكبر لإسرائيل كان يأتي من قدرة القبة الحديدية على التصدي لعدد كبير من الصواريخ“.

وأشار الضابط الإسرائيلي الكبير في منظومة الدفاع الجوي إلى أن القبة الحديدية نجحت في اعتراض 90 % من الصواريخ، التي هددت جنوب إسرائيل.

وأضاف: ”كنا نراقب بشكل دائم وعلى مدار العام تجارب حماس الصاروخية، التي كانت تطلقها نحو البحر، وهو أحد أسرار نجاح القبة الحديدية في عمليات الاعتراض“.

ونوه الضابط العسكري الإسرائيلي إلى أن القيادة في سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي لم تتفاجأ، مؤكدًا أنهم يتقدمون على حماس بخطوة، بشكل دائم.