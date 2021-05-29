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إيرانيون يشككون في قدرة مرشحي الرئاسة على الإيفاء بوعودهم الانتخابية "السخية"
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 14:56 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 15:20 GMT

إيرانيون يشككون في قدرة مرشحي الرئاسة على الإيفاء بوعودهم الانتخابية "السخية"

أثارت وعود المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران للمواطنين خلال حملاتهم الانتخابية، والتي وصفت بـ"السخية"، سخرية واسعة بين الإيرانيين، وسط حديث عن عدم قدرة

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المصدر: مجدي عمر – إرم نيوز

أثارت وعود المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران للمواطنين خلال حملاتهم الانتخابية، والتي وصفت بـ“السخية“، سخرية واسعة بين الإيرانيين، وسط حديث عن عدم قدرة المرشحين تحقيق أي منها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأعلن المرشح الرئاسي محسن رضائي، وهو قائد سابق لقوات الحرس الثوري الإيراني ويشغل حاليا أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، عزمه تقديم مبلغ من النقد يُقدر بـ 450 ألف تومان إيراني شهريًا لصالح 40 مليون مواطن (الدولار الأمريكي يعادل نحو 40 ألف تومان إيراني).

وزعم رضائي، أن حكومته في حال فازت بالانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تنظم برنامجا اقتصاديا يهدف لتحصيل مبلغ 4 مليارات دولار، وذلك عن طريق بيع المنتجات النفطية للأثرياء في البلاد وغيرها من الوسائل.

أما المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي فكان وعده الانتخابي للإيرانيين محل سخرية وتشكيك كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تعهد بتقديم قروض للزواج للشباب بمبلغ يصل إلى 500 مليون تومان إيراني.

an-iranian-cleric-registers-as-a-candidate-for-the-presidential-election-at-the-interior-ministry-in-tehran وفي إطار مناقشة ما إذا كان بمقدور المرشحين الإيرانيين تحقيق هذه الوعود الانتخابية، قالت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية إن ”آمال المواطنين قد تحولت اليوم إلى شعارات انتخابية، فضلا عن أن وعود المرشحين غير قابلة للتطبيق، بل وقليلة على حجم التضخم المتزايد والنفقات المعيشية التي يعاني منها الإيرانيون“.

ونقلت الوكالة الحكومية في تقرير لها عن خبراء إيرانيين في مجال الاقتصاد أن اقتراحات ووعود المرشحين الرئاسيين لم تخضع لدراسة توضح تقدم من أين ستأتي مصادر وتكاليف هذه الوعود.

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وأكد الخبراء، أن الحكومة المقبلة ستواجه صعوبات بالغة لمعالجة ملفات اقتصادية عدة؛ منها تحسين وزيادة الرواتب.

من جهتهم تفاعل مواطنون إيرانيون مع وعود المرشحين للانتخابات الرئاسية بشكل ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستبعدين تحقيق أي من هذه الوعود.

وكتب المواطن الإيراني صاحب حساب ”حسن“ في هذا الإطار عبر ”تويتر“ ”إن وظيفة أي حكومة ليست منح صدقات لمواطنيها، وإنما على الحكومة أن تقدم آليات صحيحة، ولهذا فإن إطلاق وعود بتقديم قروض للزواج ينجم بالأساس عن عدم الفهم سواء للمتكلم أو للمتلقي“.

وسخر الناشط الإيراني ”مبينا“ من تعهد أحد المرشحين الرئاسيين بتقديم قرض للزواج قائلا: ”لقد افتخر الرئيس روحاني في إحدى المناظرات الرئاسية في انتخابات عام 2017 بتقديمه قرضا للزواج بمبلغ يصل حتى 10 ملايين تومان، أما اليوم وبعد 4 سنوات وصل الوعد الانتخابي إلى قرض زواج بـ 500 مليون تومان“، فاللهم بارك وزد“.

أما صاحب حساب ”سبهر“ فتحدث ساخرا من وعود المرشحين الإيرانيين وعدم تطابقها مع الواقع، وقال في تغريدة: ”برأيكم أي منهم وعوده أحلى؟ هل وعد محسن رضائي الذي يعتزم قطع دعم الوقود والمياه والكهرباء وتقسيم مبالغهم وينتهي الأمر بزيادة التضخم 1000 %، أم وعد ذلك الآخر الذي يريد منح الشباب 500 مليون تومان كقرض للزواج؟“

فيما نشر المواطن الإيراني ”ياسر سالك“ صورة ساخرة وكتب معلقا: ”صورة تعبر عن قرض الزواج البالغ 500 مليون تومان“.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي حسن روحاني.

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