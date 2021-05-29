إندونيسيا تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم السبت، إن السلطات الإندونيسية أفرجت يوم الجمعة عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضحت الوكالة أنه ”تم الإفراج عن الناقلة التابعة لأسطول شركة الناقلات الوطنية الإيرانية والمحتجزة في المياه الإندونيسية منذ 24 كانون الثاني الماضي“، مشيرة إلى أنه ”تم السماح للناقلة الإيرانية بعد 125 يوما بمغادرة المياه الإندونيسية، بعد اجتياز المحاكمة بنجاح“.

وأعلنت طهران في يناير/كانون الأول الماضي، أن قوات خفر السواحل الإندونيسية احتجزت ناقلتي نفط إحداهما إيرانية باسم ”هورس“ والثانية ترفع علم بنما باسم ”فري“، و“أن المسؤولين الإندونيسيين قالوا إن سبب احتجاز الناقلتين هو نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين. وتم رصد السفينتين بالصدفة حيث أطفأتا أجهزة التتبع“.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة حينذاك، أن طاقم ناقلة النفط الإيرانية التي جرى ضبطها من قبل قوات خفر السواحل في إندونيسيا، يبلغ عددهم 36 شخصاً.

ولم تكشف الحكومة الإيرانية عن الكمية التي كانت تحملها ناقلة النفط وكذلك البلد الذي سوف يستقبل هذه الشحنة من النفط. ومنذ تشديد العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018، لجأت طهران إلى التحايل على العقوبات وتصدير النفط بطريقة غير قانونية.