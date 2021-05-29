صحف عالمية: انتخاب الأسد يعمق الخلافات مع الغرب.. وسلالة "كورونا" الأكثر فتكا تضرب شباب الهند

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم السبت العديد من الملفات، كان من أبرزها توابع نتائج الانتخابات الرئاسية السورية التي حقق فيها الرئيس بشار الأسد انتصارا كاسحا، ودعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأخيرا تطورات تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد في الهند.

انتصار دون تغيير منتظر في سوريا

فقد قالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن الرئيس السوري بشار الأسد تعهد بهزيمة جميع الأعداء بغض النظر عن عدد المعارك التي سيخوضها، بعد الانتخابات الرئاسية التي منحته ولاية رئاسية رابعة تستمر لمدة 7 أعوام.

ونقلت عن مراقبين سوريين قولهم إن عدد المشاركين في التصويت، الذي وصل إلى 14 مليون شخص، يبدو أنه يتجاوز عدد السوريين الذين يقيمون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، حيث حصل الأسد على 95.1% من أصوات الناخبين.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني: ”في دولة ممزقة نتيجة صراع استمر 10 أعوام، فإن المناطق التي يسيطر عليها المتمردون أو القوات التي يقودها الأكراد، لم تشارك في الانتخابات“.

ومضت تقول: ”يعيش 8 ملايين شخص، معظمهم من المشردين في تلك المناطق الواقعة شمال غرب وشمال شرق سوريا.. هناك 5 ملايين لاجئ، معظمهم يعيشون في دول مجاورة، امتنعوا بشكل كبير عن المشاركة في الانتخابات.. وكان عدد سكان سوريا قبل اندلاع الحرب يصل إلى 23 مليون نسمة“.

وتابعت: ”جاء انتصار الأسد في الوقت الذي لا تزال فيه سوريا مدمرة جراء الصراع. تراجعت عدة القتال، ولكن الحرب لم تضع أوزارها بعد.. الأزمة الاقتصادية تسوء، ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، بينما تعاني العملة المحلية من سقوط حر“.

وأردفت قائلة: ”لليوم الثالث على التوالي، فإن العاصمة السورية دمشق شهدت احتفالات أمس الجمعة، في مسيرات بدا أنها منظمة، حيث ظهر المحتفلون وهم يحملون صور بشار الأسد“.

ورأت الصحيفة أن نتائج الانتخابات لن تغير الكثير من الأوضاع التي تشهدها سوريا، ففي الوقت الذي ربما تسعى فيه إيران وروسيا، حليفا الأسد، إلى ختم جديد لشرعية الرئيس الأسد الذي تولى السلطة عام 2000، فإن إعادة انتخابه من المتوقع أن تؤدي إلى تعميق الخلافات مع الغرب، ودفعه بشكل أكبر إلى جانب داعميه الروس والإيرانيين، بالإضافة إلى الصين.

روسيا تواصل دعم لوكاشينكو

وقالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مع بدء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا البيضاء.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني: ”ألقى بوتين بثقله خلف لوكاشينكو في مواجهته مع الغرب، بعد قيام بيلاروسيا بتحويل مسار طائرة وإجبارها على الهبوط من أجل اعتقال صحفي معارض“.

ومضت تقول: ”بدا بوتين ولوكاشينكو مبتسمين وفي حالة استرخاء، خلال لقائهما بمقر إقامة بوتين في ”سوشي“ على البحر الأسود“.

وتابعت: ”يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بيلاروسيا، في ضوء الواقعة التي حدثت يوم الأحد الماضي، عندما تم إجبار رحلة جوية تابعة لشركة ”ريان إير“ كانت متجهة من أثينا إلى ”فيلينيوس“ في ليتوانيا، على الهبوط في مينسك، بزعم وجود تهديد إرهابي، وتمت مرافقتها بطائرة حربية.. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 9 كيانات بيلاروسية مملوكة للحكومة، وأعضاء بارزين في النظام، وربما تكون هناك إجراءات إضافية“.

وأردفت قائلة: ”أشار بعض المحللين إلى أن الكرملين ربما يكون قد سئم من السلوكيات الغريبة للرئيس البيلاروسي، رغم الدعم الواسع الذي قدمته موسكو للدكتاتور، منذ تعرض نظامه لاحتجاجات عنيفة الصيف الماضي. ولكن بوتين ولوكاشينكو بدا أنهما في حالة هدوء تام مساء أمس، وأشار بوتين إلى أنهما ربما يذهبان لممارسة السباحة“.

معاناة مستمرة في الهند مع ”كورونا“

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن الطفرة التي تشهدها الهند في تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد تضرب الشباب بقوة وسرعة، حيث يقول الأطباء إنهم يعتقدون أن تلك السلالة الجديدة سريعة الانتشار وأكثر فتكا، وهو ما يمثل المزيد من الضغوط على المستشفيات المكدسة بالفعل.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ خلال الطفرة الأخيرة بالهند أكثر حدة، حيث تصيب المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، مقارنة بالموجة السابقة في الخريف، وفقا لما ذكره الأطباء في أسوأ المناطق المبتلاة بالوباء“.

ومضت تقول: ”ربما تكون هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الموقف، ومن بينها تأخر العلاج وعدم وجود أسرة كافية في المستشفيات أو أوكسجين، فإن الأطباء في الهند، الذين التقت بهم الصحيفة، قالوا إنهم يرون أن المزيد من المرضى يعانون من أعراض أكثر حدة، وبشكل سريع، ما جعلهم يعتقدون أن المرض هناك أصبح أكثر فتكا“.

ونقلت عن أطباء هنود قولهم إن المرضى في المستشفيات يحتاجون إلى كميات من الأوكسجين بشكل أكبر مما احتاجه المرضى بـ“كوفيد- 19″ في السابق، وقالوا إنهم يرون أضرارا تصيب الرئة بشكل أسرع، وهبوطا أسرع أيضا في مستويات الأوكسجين لدى المرضى الأصغر سنا، وفترات تعافٍ أطول.

وتابعت: ”حذر علماء الأوبئة من أن ما يصفه الأطباء الهنود هو مجرد روايات، وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لتحديد ما إذا كانت طفرات الفيروس في الهند قد أدت إلى مرض أكثر خطورة. وقالوا إن هناك عوامل أخرى يمكن أن تفسر ما يراه الأطباء، خاصة فترات الانتظار الطويلة للرعاية في المستشفى“.

وأنهكت الموجة الأخيرة لفيروس ”كورونا“ نظام الرعاية الصحية بشدة في الهند، ما أدى إلى نقص الأسرة والأوكسجين والأدوية في المستشفيات.