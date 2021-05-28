إيران تهدد الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

هدد رئيس قوى الأمن الإيراني العميد حسين أشتري، مساء الجمعة، الأشخاص الذين يدعون الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو المقبل وسط دعوات تتزايد للمقاطعة مع استبعاد المرشحين الإصلاحيين من السباق.

وقال العميد أشتري في مقابلة تلفزيونية عند سؤاله عن الأشخاص الذين يدعون الناس لعدم التصويت ”حدد المرشد الأعلى علي خامنئي واجبات الجميع، وأن الشرطة والقضاء سيتعاملان مع من يدعو الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات وفق القانون“، من دون تحديد طريقة التعامل مع الداعين للمقاطعة.

وحث اشتري الإيرانيين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية باعتبارها السبيل لحل المشاكل الاقتصادية، وقال ”إذا أردنا حل هذه المشاكل الاقتصادية، يجب أن نذهب إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو، وفق المنظور الديني والوطني فهي واجبة“.

وتأتي هذه التهديدات وسط توقعات بتدني نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكان المرشد علي خامنئي قال الخميس، إن ”من يدعون المواطنين إلى عدم المشاركة في الانتخابات، ليسوا إلى جانب الشعب خلافاً لادعائهم“.

ويعد الرئيس الإيراني السابق والمستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية هو الشخصية الأبرز الداعية لمقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها باعتبارها ”لا معنى لها بسبب وضوح نتائجها مسبقاً“.

وكان ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي وخطيب صلاة الجمعة بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، قال إن ”من يدعون الناس لمقاطعة الانتخابات ليسوا مسلمين“.

وبدأت دعوات من قبل بعض الناشطين السياسيين في الداخل والخارج الإيراني لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.